В Эстонии не разрешили школам Нарвы обучать детей на русском языке

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Каллас, решение принято по итогам работы правительственной комиссии, в состав которой входили эксперты и представители Нарвы. Комиссия не выявила «веских причин» для отступления от постановления о повсеместном переходе на эстонское обучение, передает ТАСС.

Напомним, что с просьбой о частичном переходе на русский язык обучения ранее обратились Языковой лицей, Кренгольмская школа, Пяхклимяэская школа, Кесклиннаская школа, Паюская школа, а также три детсада Нарвы. Нарвское городское собрание поддержало их ходатайство.

Ранее президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения, отметив, что это создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности.