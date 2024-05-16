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    16 мая 2024, 14:15 • Новости дня

    В Эстонии не разрешили школам Нарвы обучать детей на русском языке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Эстонии отклонило ходатайство Нарвского городского собрания о частичном переходе на русский язык обучения в ряде школ и детских садов города, заявила на пресс-конференции министр образования и науки страны Кристина Каллас.

    Как указала Каллас, решение принято по итогам работы правительственной комиссии, в состав которой входили эксперты и представители Нарвы. Комиссия не выявила «веских причин» для отступления от постановления о повсеместном переходе на эстонское обучение, передает ТАСС.

    Напомним, что с просьбой о частичном переходе на русский язык обучения ранее обратились Языковой лицей, Кренгольмская школа, Пяхклимяэская школа, Кесклиннаская школа, Паюская школа, а также три детсада Нарвы. Нарвское городское собрание поддержало их ходатайство.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения, отметив, что это создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности.

    15 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Стрелявший в Фицо мужчина объяснил свои мотивы

    Tекст: Ольга Иванова

    Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула объяснил мотивы своего поступка.

    Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале RT, Цинтула напал на Фицо, потому что не согласен с политикой правительства Словакии.

    В среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы было совершено покушение на премьер-министра республики 59-летнего Роберта Фицо. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения.

    Предполагаемый нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально.

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    15 мая 2024, 17:05 • Новости дня
    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения

    Pluska: Состояние Фицо после покушения очень серьезное

    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в «очень серьезном состоянии» после совершенного на него покушения.

    Об этом сообщило издание Pluska, ссылаясь на данные медицинского обследования, передает РИА «Новости».

    В среду при стрельбе после выездного заседания правительства Словакии премьер республики Роберт Фицо получил ранения. Опубликовано видео задержания предполагаемого нападавшего.

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    15 мая 2024, 21:35 • Новости дня
    Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии

    Глава охраны Ельцина Коржаков: Служба безопасности премьера Словакии Фицо упустила его выход к людям

    Глава охраны Ельцина рассказал об ошибке службы безопасности премьера Словакии
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Служба безопасности главы правительства Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, упустила момент, когда он решил выйти на улицу к людям, заявил экс-начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков.

    Как указал Коржаков, охранники Фицо должны были заранее взять под контроль территорию к выходу премьера. Даже если политик принял решение внезапно, подчеркнул он, охране следовало как минимум выйти раньше него и взять всех в плотное кольцо, обеспечив безопасность Фицо, передает РИА «Новости».

    Экс-начальник охраны Ельцина назвал случившееся провалом службы безопасности. По его мнению, лучшей следует считать охрану лидеров России и США, «остальные со своими обязанностями справляются заметно хуже».

    Начальник службы протокола президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко также считает, что это прокол охраны. Он рассказал, что политики часто недостаточно серьезно воспринимают вопросы личной безопасности.

    Он признал, что иногда «охранники ведут себя слишком нагло, распускают руки и так далее», это вредит репутации политика. «С другой стороны, можно недожать – и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно», – пояснил Шевченко.

    Напомним, врачи прооперировали Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно. 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула, пытавшийся застрелить Фицо, объяснил мотивы своего поступка.

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    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    15 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    В Харькове развернули блокпосты

    Желающих эвакуироваться из Харькова мужчин стали задерживать на блокпостах

    В Харькове развернули блокпосты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в силовых структурах.

    Собеседник ТАСС сообщил, что глава Харькова принял меры для того, чтобы удержать мужчин, подлежащих мобилизации: на блокпостах их сразу передают военкомам.

    Кроме того, в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ с фронта, а мобильные блокпосты усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков, предположительно сотрудниками СБУ.

    Ранее сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    15 мая 2024, 22:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Украинская штурмовая бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление

    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Элитная штурмовая бригада украинской национальной полиции «Лють» переброшена из-под Часова Яра в Харьковскую область Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что бригаду перевели «на Волчанское направление», передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве заявили, что в Харьковской области складывается критическая обстановка для вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили в среду, что российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы. Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска


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    15 мая 2024, 21:59 • Новости дня
    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью

    Польский подполковник Левандовский: Запад Украины воспринимает боевые действия в стране как обыденность

    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население западной Украины привыкло к боевым действиям в стране, большие потери стали для украинцев обыденностью, заявил польский подполковник Петр Левандовский.

    «Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет», – отметил Левандовский в беседе с Onet, передает РИА «Новости».

    Это произошло не из-за того, что люди не готовы преклонять колени перед павшими, а потому, что украинские потери настолько велики, что это уже «стало обыденностью».

    «К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», – констатировал военный. Он также заявил о маргинализации темы конфликта в сознании населения Западной Украины.

    Ранее президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине.

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    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами

    Илон Маск не нашел НЛО с помощью Starlink

    Илон Маск поделился наблюдениями сети Starlink за инопланетянами
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковая сеть Starlink, насчитывающая около 6 тыс. аппаратов, ни разу не фиксировала НЛО.

    Маск в ходе дискуссии на глобальной конференции Института Милкена отметил, что Starlink ни разу не опознавала НЛО. «Никогда. И я такой, ладно, я не вижу никаких признаков присутствия инопланетян», – уточнил он, пишет РБК со ссылкой на NDTV.

    Стоит отметить, что ранее NASA обнаружило 85 экзопланет, потенциально пригодных для жизни. Однако, по оценке ученых, эти планеты по своим размерам больше похожи на газовые гиганты, такие как Юпитер, Сатурн и Нептун.

    В марте сообщалось, что министерство обороны США не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне.

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    15 мая 2024, 21:40 • Новости дня
    В Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками
    В Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    37-летний московский блогер Marcus, известный своими провокационными видео в Telegram, арестован на 15 суток за хулиганство, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Отмечается, что Marcus размещал ролики, где он подходил к пожилым женщинам на улицах Москвы и требовал от них «отойти» или «отсесть», объясняя свое нежелание соседствовать с их не юным возрастом, пишет «Фонтанка».

    Как указала Волк, героини видео в основном реагировали с недоумением, некоторые отвечали с юмором, а после волны негодования в соцсетях и внимания полиции блогер попытался покинуть Москву, но был задержан в аэропорту.

    В отделе полиции Marcus заявил, что хотел таким образом привлечь подписчиков на свои каналы. Перовский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.

    Ранее суд в Волгограде арестовал до 18 июня треш-стримера, обвиняемого в публичном оскорблении участников СВО.

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    15 мая 2024, 16:19 • Новости дня
    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии Фицо пострадал при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба, ранен премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщают местные СМИ.

    По данным словацкого издания Pravda, нападавший произвел несколько выстрелов, его задержала полиция, передает РИА «Новости».

    Фицо госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

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    16 мая 2024, 06:24 • Новости дня
    Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии

    Премьер Франции Атталь объявил о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии и блокировке TikTok

    Франция объявила о вводе войск в порты и аэропорт Новой Каледонии
    @ Patrick Aventurier/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В порты и аэропорт Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, вводятся войска, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

    В Новой Каледонии со среды действует режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий декрет введен в действие на 12 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Атталь сообщил, что французские военные «дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта». Атталь сказал, что верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран запросил помощь у Парижа, а также велел заблокировать доступ к соцсети TikTok на острове.

    Двоих сторонников независимости острова, стоявших у истоков протестов, решено было заключить под домашний арест.

    В 2020 году против независимости Новой Каледонии от Франции высказались 54,1% избирателей. Сейчас на территории Новой Каледонии право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения соглашения 1998 года, а также у их детей. Однако Париж хочет дать избирательные права французам, которые живут на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки против таких изменений.

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    15 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо

    Словацкий канал ta3 заявил, что важнейшие артерии Фицо не повреждены

    Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого произошло покушение, потерял много крови, но важнейшие артерии не повреждены, сообщили СМИ.

    По информации ta3, операция продолжалась около трех часов 40 минут, премьер введен в состояние искусственного сна. В таком состоянии Фицо, как ожидается, пробудет сутки, передает ТАСС.

    «Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями», – приводит РИА «Новости» сообщение канала.

    При этом критической кровопотери не произошло, важнейшие артерии не были повреждены, потеря крови не столь критическая, как предполагалось ранее, говорится в сообщении.

    Напомним, в среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове было совершено покушение на премьер-министра республики. В него стрелял 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Цинтула заявил, что совершил покушение, поскольку выступает против политики Фицо.

    Коментарии (3)
    15 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ЕС намерен запретить вещание ряда российских СМИ

    Запрет на вещание в ЕС российских СМИ намерены утвердить на следующей неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Евросоюза могут уже на следующей неделе утвердить решение о запрете вещания на территории сообщества ряда СМИ, включая российские, сообщил европейский источник.

    Как указал источник, постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета на уровне министров, которое пройдет на следующей неделе, передает РИА «Новости».

    В числе санкций, которые обсуждались постпредами стран ЕС, числились новые антироссийские санкции и меры в ответ на кибератаки против ЕС и его стран-членов.

    Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге предупредила, что Россия ответит «молниеносно и крайне болезненно», если Запад примет меры в отношении российских СМИ, пишет ТАСС.

    Как указала она, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны Евросоюза, неважно – коллективного Брюсселя или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то им придется также ощутить ответные меры со стороны России.

    По словам дипломата, если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразится на западных журналистах в РФ. Захарова подчеркнула, что это не является угрозой, это констатация неизбежного сценария развития событий при определенных обстоятельствах.

    Ранее западные СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых назывались РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe.

    В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы будут отключены, если Москва не выполнит «требования» армянских властей.

    Напомним, Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России.

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    16 мая 2024, 09:38 • Новости дня
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ

    Жога: Из-за больших потерь ВСУ испытывают дефицит бойцов на фронте

    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают дефицит личного состава из-за больших потерь на фронте, сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

    По его словам, ВСУ несут огромные санитарные и безвозвратные потери и испытывают дефицит в живой силе, передает ТАСС. Жога отметил также, что мобилизация на Украине не решила проблем ВСУ, а лишь изменила отношение к действующей украинской власти.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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