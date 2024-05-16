В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
В Эстонии не разрешили школам Нарвы обучать детей на русском языке
Правительство Эстонии отклонило ходатайство Нарвского городского собрания о частичном переходе на русский язык обучения в ряде школ и детских садов города, заявила на пресс-конференции министр образования и науки страны Кристина Каллас.
Как указала Каллас, решение принято по итогам работы правительственной комиссии, в состав которой входили эксперты и представители Нарвы. Комиссия не выявила «веских причин» для отступления от постановления о повсеместном переходе на эстонское обучение, передает ТАСС.
Напомним, что с просьбой о частичном переходе на русский язык обучения ранее обратились Языковой лицей, Кренгольмская школа, Пяхклимяэская школа, Кесклиннаская школа, Паюская школа, а также три детсада Нарвы. Нарвское городское собрание поддержало их ходатайство.
Ранее президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения, отметив, что это создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности.