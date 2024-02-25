Президент Эстонии поддержал переход русских школ на эстонский язык

Глава Эстонии назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, переход всех школ на обучение на эстонском языке создаст для молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний, передает РИА «Новости».

Карис добавил, что не менее важно укоренение русскоязычной молодежи в эстонском пространстве. Он посоветовал русскоязычным школьникам привыкнуть к тому, что рядом учатся и работают люди, говорящие по-эстонски.

Ранее в ООН назвали нарушением прав человека отмену образования на русском в Эстонии.