В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Петербургский завод «Ломо» передали в управление концерна «Калашников»
АО «ЛОМО» передано в управление АО «Концерн «Калашников», сообщили в пресс-службе концерна.
Как говорится в сообщении, Минпромторг решил передать АО «ЛОМО» в управление АО «Концерн «Калашников», соответствующий приказ зарегистрировал Минюст, передает ТАСС.
Отмечается, что документ приостанавливает права акционеров и органов управления акционерного общества, а в качестве управляющей организации приказом определено АО «Концерн «Калашников».
Ранее «Калашников» предложил заменить срочную службу работой в ОПК.