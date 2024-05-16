В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
В России зафиксирована тенденция к снижению цен на куриные яйца
В ФАС отметили тенденцию к снижению цен на куриные яйца в России
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что служба завела десять дел по нарушению антимонопольного законодательства в ситуации с ценами на куриные яйца в России.
Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары, передает ТАСС слова руководителя службы.
Перед Пасхой ФАС призывала производителей и торговые сети не допустить необоснованного роста цен на куриные яйца.