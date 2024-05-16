Председатель парламента Грузии назвал оппозицию «мягкой силой» России

В Совфеде призвали Грузию противостоять угрозам Вашингтона

Сенатор Климов: США жестко пресекают попытки Грузии укрепить собственный суверенитет

Tекст: Анастасия Куликова

«Методы давления Вашингтона на суверенные страны уже не вызывают удивления. Они используют их постоянно, просто в какой-то момент США перестали «пользоваться пудрой и макияжем», и их звериное лицо наблюдает любой, у кого есть глаза», – говорит Андрей Климов, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России. Он отметил, что новую колониальную политику американские власти проводят в отношении как своих так называемых партнеров – Франции, Германии и Японии, так и других стран, в том числе Грузии.

По словам сенатора, с Грузией проявляется двуличие и лицемерие Белого дома. «В США с 1938 года действует закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Грузинский вариант является очень слабой репликой американской инициативы. Он предполагает лишь регистрацию тех юридических лиц, у которых значительная часть поступлений идет из-за рубежа. Ни о каких строгих мерах и наказаниях речи не идет. При этом, по логике Штатов, такой закон недопустим», – пояснил спикер.

Парламентарий объясняет столь ревностную позицию опасениями Вашингтона потерять сферу влияния. «По версии Белого дома, те, кто попадает на орбиту Штатов, НАТО или Евросоюза, мгновенно лишаются прав, независимости, исторической перспективы. Поэтому они пресекают попытки Тбилиси укрепить свой суверенитет. В картине мира американских чиновников грузинам не положено пресекать вмешательство США в дела страны, поскольку их задача – служить интересам заморских хозяев», – указал Климов. По его мнению, угрозами со стороны Соединенных Штатов дело не ограничится. «Грузинам нужно этому противостоять», – заключил сенатор.

Накануне парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Обсуждение прошло на фоне протестов и драк между депутатами. По итогам голосования 84 представителя правящей партии «Грузинская мечта» и союзной ей фракции «Сила народа» высказались за, против проголосовали лишь 30 сторонников оппозиции.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон преследует лишь одну цель – обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства «на подрывную политическую деятельность».

Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. Однако «Грузинская мечта», которая располагает в парламенте большинством, может его обойти. При этом в Вашингтоне уже готовят ответ на случай, если проект все-таки вступит в силу. «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и вовсе пригрозил персональными санкциями в отношении властей кавказской республики. «Если закон продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», – уточнил он.

Как отметил О'Брайен, важно наказать виновных в случаях насилия и запугивания протестующих. Он также выразил надежду, что Тбилиси продолжит путь к евроатлантической интеграции. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». При этом он подчеркнул, что правительству страны необходимо сменить курс.

«Хочется задать уточняющие вопросы: 1. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? 2. Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? 3. В «ценности» США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?» – прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова Патела в своем в Telegram-канале.