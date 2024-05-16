Захарова раскритиковала Нидерланды за недопуск России на конференцию ЮНЕСКО

Tекст: Вера Басилая

Захарова отметила, что с начала СВО по инициативе российского подразделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) МИД России оперативно передало в Минобороны России данные с координатами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также иных памятников культуры и природы, находившихся на Украине и подлежащих первоочередной защите. По ее словам, ВС России строго придерживаются соответствующих международных обязательств, не разрушают памятники, стараются сохранить культурное наследие.

Дипломат подчеркнула, что есть свидетельства того, что при полном попустительстве международных структур ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

Запад выгораживает Киев и беспочвенно обвиняет Россию в якобы разрушениях памятников на Украине, составляют некие «перечни», которые не имеют ничего общего с реальностью, считает Захарова.

По ее словам, вопиющим примером попыток Запада использовать конвенцию в узкокорыстных целях является открывшаяся 13 мая в Гааге международная конференция ЮНЕСКО «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», на которую российскую делегацию не пустили в самый последний момент.