В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Захарова раскритиковала Нидерланды за недопуск России на конференцию ЮНЕСКО
Российская делегация получила отказ от Нидерландов в аккредитации на Международную конференцию ЮНЕСКО, в связи с 70-летием Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, несмотря на то что Россия является одной из подписантов этого документа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что с начала СВО по инициативе российского подразделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) МИД России оперативно передало в Минобороны России данные с координатами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также иных памятников культуры и природы, находившихся на Украине и подлежащих первоочередной защите. По ее словам, ВС России строго придерживаются соответствующих международных обязательств, не разрушают памятники, стараются сохранить культурное наследие.
Дипломат подчеркнула, что есть свидетельства того, что при полном попустительстве международных структур ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.
Запад выгораживает Киев и беспочвенно обвиняет Россию в якобы разрушениях памятников на Украине, составляют некие «перечни», которые не имеют ничего общего с реальностью, считает Захарова.
По ее словам, вопиющим примером попыток Запада использовать конвенцию в узкокорыстных целях является открывшаяся 13 мая в Гааге международная конференция ЮНЕСКО «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», на которую российскую делегацию не пустили в самый последний момент.