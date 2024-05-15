  • Новость часаГлава МВД Словакии заявил о критическом состоянии Фицо
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    В покушении на Роберта Фицо виден украинский мотив
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    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    9 комментариев
    15 мая 2024, 20:57 • Новости дня

    Операция премьера Словакии завершилась

    TA3: Медики завершили проведение операции премьеру Словакии

    Операция премьера Словакии завершилась
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врачи прооперировали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено покушение, операция прошла успешно, сообщают местные СМИ.

    Политик находится в стабильном состоянии, он пришел в сознание и общается, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкий телеканал TA3.

    Ранее задержанный за покушение на Фицо мужчина объяснил свои мотивы.

    15 мая 2024, 17:05 • Новости дня
    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения

    Pluska: Состояние Фицо после покушения очень серьезное

    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в «очень серьезном состоянии» после совершенного на него покушения.

    Об этом сообщило издание Pluska, ссылаясь на данные медицинского обследования, передает РИА «Новости».

    В среду при стрельбе после выездного заседания правительства Словакии премьер республики Роберт Фицо получил ранения. Опубликовано видео задержания предполагаемого нападавшего.

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    15 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на востоке Часова Яра группировка ВСУ попала в оперативное окружение, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Там уточнили, что на этом участке фронта украинские войска несут большие потери.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты.

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    15 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину

    BD: Швеция готова направить войска на Украину при согласии НАТО

    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    @ Jouni Porsanger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция может отправить на Украину военный персонал, если страны – участницы НАТО придут к соглашению по вопросу отправки войск, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

    Йонсон отметил, что на парижском саммите, который прошел в начале года, в этом вопросе не было единогласия, передает Ura.ru со ссылкой на Breaking Defense.

    В НАТО ранее заявили, что на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины.

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    15 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента Молдавии Майи Санду Юрию Дудю (признан в России СМИ-иноагентом) обрушило ее рейтинги среди населения страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, это интервью, где «встретились два одиночества», при этом абсюлютного диалога на равных не получилось.

    В самой Молдавии интервью Санду разобрали на десятки мемов, заявила Захарова, передает ТАСС.

    «Видимо, задумывалось оно как некая предвыборная пиар-акция, которая должна была повысить рейтинг Санду, а на деле все получилось наоборот», – сказала представитель МИДа.

    Она добавила, что заявления президента Молдавии вызвали у молдаван оторопь, насмешки, а потом упреки в некомпетентности, в лицемерии».

    Захарова также отметила, что многие независимые политологи отмечают, что главная отличительная черта этой беседы заключается в том, что Санду не владела информацией и на многие вопросы отвечала, что не помнит деталей.

    В частности, Санду не смогла назвать критерии, по которым на предстоящих в октябре президентских выборах представителям молдавской диаспоры в одних странах было позволено голосовать по почте, а в других, в том числе в России – нет.

    Захарова отметила, что это на сегодняшний день является одной из ключевых тем в Молдавии, а президент не готова дать ответ.

    Также экспертами критиковались рассуждения Санду о якобы непредвзятой политике в отношении молдавских СМИ и об отсутствии цензуры в стране.

    «Это просто, знаете, гомерический хохот», – сказала Захарова, напомнив, что с 2022 года без решения суда в Молдавии было приостановлено вещание 13 русскоязычных телеканалов, заблокировано свыше 60 интернет-ресурсов. Также закрыть планируется еще девять местных телеканалов и радиостанций.

    Интервью Санду Дудю показало, почему ситуация в экономике Молдавии сильно ухудшается.

    Захарова обратила внимание, что, по последним социологическим данным, 65% жителей считают обстановку в Молдавии «тревожной и напряженной». 42% полагают, что ситуация напоминает фильм ужасов. При этом уровень недоверия к президенту Санду превысил 60%.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Молдавия при Санду косплеит Прибалтику.

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    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 16:19 • Новости дня
    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии Фицо пострадал при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба, ранен премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщают местные СМИ.

    По данным словацкого издания Pravda, нападавший произвел несколько выстрелов, его задержала полиция, передает РИА «Новости».

    Фицо госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

    Коментарии (19)
    15 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча

    Президент Турции Тайип Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча

    Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведки и минюста после предупреждения о вероятности новой попытки госпереворота.

    «Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye.

    Отмечается, что поводом для совещания стали заявления лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели,

    Бахчели заявил, что увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией, может свидетельствовать о заговоре против власти.

    Ранее  Эрдоган сообщил, что его визит в США, который планировался на 9 мая, и переговоры с главой американского государства Джо Байденом пришлось отложить из-за несовместимости графиков обеих сторон.

    Коментарии (4)
    15 мая 2024, 12:11 • Новости дня
    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    «Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

    По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

    Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

    По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

    Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

    Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

    Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.

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    15 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    СМИ назвали полученные премьером Словакии ранения

    Plus jeden den: Премьер Словакии Фицо получил ранения конечности, груди и живота в результате покушения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии получил около трех ранений в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства республики, сообщают местные СМИ.

    Политик получил ранения конечности, груди и живота, пишет газета Plus jeden den, передает ТАСС.

    По словам очевидцев, прозвучало порядка четырех-пяти выстрелов. О том, в каком состоянии находится Фицо, по-прежнему не сообщается.

    Напомним, в среду в результате стрельбы после выездного заседания правительства Словакии пострадал премьер республики Роберт Фицо. Опубликовано видео задержания предполагаемого нападавшего.

    Коментарии (4)
    15 мая 2024, 07:17 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

    Отмечается, что такой шаг сделан для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь подразделения, передает РБК.

    В штабе сообщили, что отступление произошло под шквальным огнем и атаками российских войск.

    Как заявил в интервью газете The New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), ситуация находится на грани и ухудшается с каждым часом.

    Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация).

    Коментарии (9)
    15 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером

    Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев спел песню в местном клубе

    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, вечером во вторник посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

    Блинкен исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World вместе с одной из киевских групп, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    Отмечается, что перед выступлением госсекретарь США обратился к публике, заявив о «трудных временах» и «невероятных страданиях», которые испытывают украинские военные.

    При этом американский госсекретарь заявил о поддержке Украины со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО.

    Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей.

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    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

    Коментарии (17)
    15 мая 2024, 16:32 • Новости дня
    Опубликованы видео с места покушения на Фицо
    Опубликованы видео с места покушения на Фицо
    @ Radovan Stoklasa/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлено задержание мужчины, устроившего стрельбу после заседания правительства Словакии и ранившего премьер-министра республики Роберта Фицо. Также опубликовано видео, как тяжелораненого Фицо увозят с места покушения.

    Также опубликованы кадры с пострадавшим Фицо. На видео, распространенном словацким изданием Pravda, охрана премьера уводит его с места происшествия.

    В среду словацкие СМИ сообщили, что в здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба, премьер-министр республики Роберт Фицо получил ранения.

    Коментарии (2)
    15 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на фоне продвижения ВС России в Харьковской области начали перебрасывать на Харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ перебрасывают несколько бригад под Харьков вместе с танками Leopard и шведскими боевыми машинами CV 90, пытаясь спасти ситуацию, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что на этом направлении замечены подразделения 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

    При этом, по его словам, главное сражение на Харьковском направлении еще впереди, «рассчитывать на легкую прогулку не стоит».

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

    Коментарии (12)
    15 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Стрелявший в Фицо мужчина объяснил свои мотивы

    Tекст: Ольга Иванова

    Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний писатель из города Левице (юг Словакии) Юрай Цинтула объяснил мотивы своего поступка.

    Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале RT, Цинтула напал на Фицо, потому что не согласен с политикой правительства Словакии.

    В среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы было совершено покушение на премьер-министра республики 59-летнего Роберта Фицо. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения.

    Предполагаемый нападавший задержан. Им оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» 71-летний Юрай Цинтула. Он использовал короткоствольное ружье, которым владел легально.

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