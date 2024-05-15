Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

Tекст: Ольга Никитина

«Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.