Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.0 комментариев
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине
Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.
«Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.
Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.
По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.
Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.
По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.
Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.
Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.
Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.