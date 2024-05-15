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    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    10 комментариев
    15 мая 2024, 12:11 • Новости дня

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    «Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

    По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

    Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

    По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

    Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

    Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

    Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.

    14 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Украинский политик Деркач рассказал о об использовании спецслужбами США украинцев для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток», заявил украинский политик Андрей Деркач.

    Деркач в интервью проекту проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил, что удалось установить всю группу украинских диверсантов. В нее, том числе, входил Андрей Бургомистренко, ранее руководивший украинской компанией по работе с радиоактивными отходами «Радон». Также в составе группы были офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. В команде была и женщина – Марина Ситало, считающаяся одним из лучших технодайверов Украины. Она является специалистом по изготовлению подводных смесей и имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

    Деркач заявил, что группа под руководством Червинского работала для прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации. Подготовка диверсантов велась долгое время, в том числе на территории Житомирской области. «Там есть Соколовский карьер, его глубина приблизительно 110 м. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», – пояснил украинский политик.

    По его словам, всей группе изготовили паспорта граждан Румынии. Операцию курировал Кристофер Смит, на тот момент работавший в посольстве США на Украине, а ныне – помощник госсекретаря США по Европе и Азии. По словам Деркача, у Смита, который также имеет отношение к ЦРУ, сложились хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. «Cобственно говоря, его воспитанник - это Кирилл Буданов», – пояснил Деркач. Политик добавил, что именно Смит принимал участие и организовывал операцию прикрытия при подрыве газопроводов.

    «Когда делается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности. Собственно, это и произошло», – отметил Деркач. Он напомнил, что версия про стоящие за подрывами «Северных потоков» украинские спецслужбы, родилась на Западе в американских СМИ The Washington Post, The New York Times, The Hill. Там Червинского и его группу представили как Робин Гудов, которые взорвали газопроводы.

    Также Деркач рассказал, что сейчас проверяется информация о причастности спецслужб Украины к созданию «грязной бомбы». В частности, к делу может быть причастно предприятие «Радон»
    «Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Монополист в том числе по высокоактивным отходам. Бургомистренко – специалист в этой области», – говорит Деркач.

    Он добавил, что для Киева ядерный шантаж является нормой, они делали это перед СВО и во проведения спецоперации. «Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», – заключил политик.

    Информацию о причастности к подрыву «Северных потоков» украинских диверсантов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Москвой и Киевом нет, а поэтому если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие.

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    14 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    @ Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон одобрил атаки Киева по территории Крыма британским оружием, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс.

    У Украины есть разрешение на использование оружия «на территории Украины, включая Крым», которую Британия считает «неотъемлемой частью» Украины, сказал Шаппс, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Лондон продолжит разрешать использование своего оружия в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

    В апреле Британия подписала соглашение с киевским режимом, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

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    14 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Ушаков назвал мудрой позицию КНР по «мирной» конференции в Швейцарии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ценит мудрую позицию Пекина в отношении неучастия Китая в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    Он отметил, что позиция Китая мудрая и взвешенная, передает ТАСС. Китай отказался от участия в этой конференции. В Пекине заявили, что обсуждать мир на Украине без участия России не имеет смысла.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на конференции в Швейцарии Киев намерен принять «формулу мира» окончательно.

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    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

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    14 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    В Киеве назвали всех уклонистов цыганами

    В Киеве отказались считать уклонистов украинцами

    В Киеве назвали всех уклонистов цыганами
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что уклонисты не могут называть себя украинцами, потому как они – цыгане, сообщает издание «Страна».

    Андрусив считает, что «уклонисты», сбежав из страны, выбрали цыганскую жизнь, они будут всю жизнь жить в каких-то контейнерах и работать только на черных работах из-за незнания языка и невозможности подтвердить квалификацию, передает «МК».

    Ранее в украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

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    14 мая 2024, 15:06 • Новости дня
    Белоусов призвал опережать ВСУ в технологиях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Важно улучшать военное образование и адаптировать опыт спецоперации, поскольку украинская армия быстро учится, заявил кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совфеда.

    Применение новых технологий меняет ситуаций каждую неделю, нужно «не просто учиться и следовать», необходимо упреждать ВСУ, сказал Белоусов, передает ТАСС.

    Такая работа налажена с Генштабом ВС России, она требует «повседневного включения». Необходимо обобщать опыт применения новых технологий, отрабатывать новые формы ведения и новые методы ведения боевых действий.

    Также он заявил, что все дела Министерства обороны являются первоочередными, «других просто нет».

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    14 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot

    УНИАН: Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харькова и области

    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области, пишет украинское агентство УНИАН.

    По информации издания, Украине важно получить военную помощь от США как можно скорее, передает ТАСС.

    Также СМИ сообщает, что президент обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины, так как системы и средства ПВО являются «самым большим дефицитом для ВСУ».

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что инициатива США по оказанию помощи Киеву с целью перехвата инициативы на поле боя и укрепления обороны кажется недосягаемой.

    Американские СМИ писали ранее, что Блинкен «на фоне военных успехов России» прибыл на Украину.

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    14 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    Российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Север» в ходе активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ, поразили живую силу и технику 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны у Веселого, Волчанска и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны у Старицы в Харьковской области. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек и две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены чешская машина РСЗО Vampire, гаубица Д-20, три САУ «Гвоздика», машина ЗРК «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России взяли под контроль западную и северную части города Волчанска.

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    14 мая 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ назвали возможные решения Трампа по конфликту на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В США предположили сценарии, что будет делать экс-президент Дональд Трамп с Украиной, придя к власти.

    Как пишет The Wall Street Journal, Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным и считает конфликт на Украине обузой для США, «но в случае переизбрания у него будут веские причины не допустить победу России».

    На данный момент Трамп заявляет о стремлении добиться окончания конфликта через переговоры, но многие обеспокоены, что, вернув власть, он будет молчать или не препятствовать России.

    Предполагается, что второй срок Трампа, скорее, пройдет по одному из двух сценариев. Согласно первому, Трамп может сохранить политику администрации президента Джо Байдена по Украине, отказавшись подталкивать ее к переговорам и продолжая предоставлять различную военную помощь. Согласно второму, Трамп может предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать.

    Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября. И Байден, и Трамп уже заручились поддержкой достаточного числа делегатов от своих партий, чтобы стать официальными кандидатами. Таким образом, как и четыре года назад, борьба за пост президента США развернется между этими двумя политиками.

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    14 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    AP: Продвижение в Харьковской области поможет России полностью освободить ДНР и ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продвижение российских вооруженных сил в Харьковской области приведет к рассредоточению ВСУ по линии фронта, что позволит России добиться успеха в освобождении территорий ДНР и ЛНР, сообщил в комментарии агентству Associated Press (AP) командир батальона 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.

    По его словам, для достижения успеха в ДНР и ЛНР России необходимо было рассредоточить оборону ВСУ, поэтому российские войска и начали кампанию именно в Харьковской области, передает ТАСС.

    Федоренко заявил также, что аналогичный фронт может быть открыт в Сумской области, и указал на проблемы с поставками американской военной помощи. Заявив, что пройдет «не менее двух месяцев, прежде чем поступающие поставки удовлетворят потребности Киева в удержании линии» фронта.

    AP также отмечает со ссылкой на неназванных украинских военных, что ситуация стала «окном возможностей для Москвы и одним из наиболее опасных моментов для Киева в продолжающемся два года конфликте».

    Ранее во вторник российские войска освободили Бугроватку в Харьковской области.

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    14 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    WSJ: Российские военные уничтожили склады ВСУ с западным вооружением по наводке беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России по наводке украинских беженцев смогла вычислить и уничтожить секретные склады ВСУ с западным оружием, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников (WSJ).

    Россия успешно использует записи с камер и спутниковое наблюдение для отслеживания поставок оборудования и боеприпасов из Польши и других стран Запада на секретные склады на Украине, по которым наносит удары беспилотниками и управляемыми ракетами, пишет WSJ, передает РИА «Новости».

    Как отмечают журналисты, в деле замешаны также украинские беженцы, проживающие в Польше. Они, по данным издания, расставили камеры наблюдения на различных объектах на украинской территории, которые фиксируют передвижение западного вооружения.

    Представитель западной военной разведки сообщил, что это позволило силам России уничтожить ключевое оружие ВСУ, полученное от западных союзников Киева.

    Ранее ВС России уничтожили цех по производству ударных беспилотников ВСУ.

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    15 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Татарстаном

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО своевременно обнаружила и перехватила беспилотник ВСУ над территорией Татарстана, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 7.30 дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана.

    По данным оборонного ведомства, беспилотник не достиг целей. Инцидент не привел к пострадавшим и разрушениям.

    Ранее стало известно, что власти Татарстана привели все службы в режим повышенной готовности.

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    15 мая 2024, 09:41 • Новости дня
    Захарова заявила об «издевательстве высшей марки» со стороны Блинкена над Украиной

    Захарова назвала паноптикумом ситуацию с игрой Блинкена на гитаре в киевском баре

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкальное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре в ходе поездки на Украину является паноптикумом и издевательством высшей марки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире радио Sputnik она предположила, что это мог быть «адский непрофессионализм тех пиарщиков», которые придумали все это, не прочувствовав «остроту момента» или особенности состояния людей в такой исторический период. Либо, не исключила Захарова, это произошло намеренно.

    В свою очередь американский сенатор-республиканец Рик Скотт на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что пока «мир находится в огне», а американские граждане «проводят свой 221-й день в заложниках» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, Блинкен отправляется на Украину с поездкой, которая финансируется американскими налогоплательщиками. «На кого, черт возьми, он думает, что работает?» – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Блинкен посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.


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    14 мая 2024, 13:04 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на информацию о причастных к подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Александра Юдина

    Механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Россией и Украиной нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие», передает ТАСС.

    Ранее украинский политик Андрей Деркач заявил, что его источники установили личности всех украинцев, участвовавших в прикрытии диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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    14 мая 2024, 18:38 • Новости дня
    Губернатор Гусев предупредил об авиационной опасности в Воронежской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Воронежской области объявлена авиационная опасность, предупредил глава региона Александр Гусев во вторник вечером.

    В регионе объявляется авиационная опасность, всем, кто находится дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная и кладовая, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Те, кто находится на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

    В понедельник угроза атаки беспилотников и ракетная опасность объявлялись в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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