Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.0 комментариев
Глава МИД Польши заявил, что конфликт России и Украины может продлиться десять лет
Глава МИД Польши Сикорский заявил, что конфликт между Россией и Украиной может продлиться десять лет
Военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет, выразил мнение на радиостанции Polskie Radio глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, подобные конфликты могут длиться около десяти лет, Россия не нападет на страны НАТО в случае их должной готовности к потенциальной эскалации, однако «полностью исключать такого развития событий не стоит», передает ТАСС.
Ранее в Чехии заявили, что конфронтация Запада с Россией станет частью повседневной политической жизни, сохранившись даже без привязки к теме Украины.