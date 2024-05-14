Глава МИД Польши заявил, что конфликт России и Украины может продлиться десять лет

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что конфликт между Россией и Украиной может продлиться десять лет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, подобные конфликты могут длиться около десяти лет, Россия не нападет на страны НАТО в случае их должной готовности к потенциальной эскалации, однако «полностью исключать такого развития событий не стоит», передает ТАСС.

Ранее в Чехии заявили, что конфронтация Запада с Россией станет частью повседневной политической жизни, сохранившись даже без привязки к теме Украины.