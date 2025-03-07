Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.16 комментариев
Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди мирных жителей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.
Захарова призвала всех авторитетных сирийских лидеров способствовать скорейшему прекращению кровопролития в стране. Она отметила, что в сложных условиях переходного периода поддержание национального согласия и укрепление безопасности граждан имеют первостепенное значение, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что важно соблюдать законные права всех граждан Сирии, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. В ее обращении также была выражена надежда на то, что сирийские лидеры, обладающие влиянием на развитие ситуации, приложат все усилия для предотвращения жертв среди мирного населения.
Напомним, в пятницу силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом.
Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.