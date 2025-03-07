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Сирийская армия вошла в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада
Сирийская армия начала операцию против сторонников Асада в Латакии и Тартусе
Сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада, сообщает сирийское агентство SANA.
По данным издания, подразделения сирийской армии, подчиняющиеся временному правительству страны, вошли в города Латакия и Тартус, передает ТАСС.
Операция направлена на борьбу с вооруженными группировками, поддерживающими бывшего президента Сирии Башара Асада.
Управление внутренней безопасности Сирии объявило о начале масштабной операции по прочесыванию административных центров и близлежащих населенных пунктов.
В ходе этой операции планируется нейтрализовать ополченцев и установить контроль над ключевыми районами, ранее находившимися под влиянием сторонников Асада.
Как писала газета ВЗЛЯД, накануне в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек.
В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.
В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти.