Комендантский час объявлен в Тартусе после протестов оппозиции

Власти Сирии ввели комендантский час в Тартусе из-за демонстраций оппозиции

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что в сирийском городе Тартус введен комендантский час с 10 вечера до 10 утра по местному времени, чтобы обеспечить безопасность граждан. Это решение было принято на фоне массовых демонстраций оппозиции, участники которых выражали недовольство новой властью в Дамаске, передает РИА «Новости».

Не только в Тартусе наблюдается напряженная обстановка. В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В соседней провинции Сувейда, где проживает друзское население, активисты вышли на улицы с призывами к смене власти.

Не менее тревожные события происходят в провинции Латакия. В городе Джебла сторонники бывшего президента Башара Асада совершили нападения на правительственные здания и разгромили общественные объекты. Директор управления общественной безопасности провинции Латакия Мустафа Кнефати сообщил о многочисленных жертвах и раненых среди сил безопасности, передает ТАСС.

Эти события происходят на фоне политических изменений в Сирии. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом страны на переходный период, который может длиться до пяти лет.

Ранее глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада. Военный эксперт Юрий Лямин оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии.

Напомним, в конце ноября 2024 года оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.