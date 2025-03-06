Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Комендантский час объявлен в Тартусе после протестов оппозиции
Власти Сирии ввели комендантский час в Тартусе из-за демонстраций оппозиции
В сирийском городе Тартус введен комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей, сообщила газета «Аль-Ватан».
Издание пишет, что в сирийском городе Тартус введен комендантский час с 10 вечера до 10 утра по местному времени, чтобы обеспечить безопасность граждан. Это решение было принято на фоне массовых демонстраций оппозиции, участники которых выражали недовольство новой властью в Дамаске, передает РИА «Новости».
Не только в Тартусе наблюдается напряженная обстановка. В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В соседней провинции Сувейда, где проживает друзское население, активисты вышли на улицы с призывами к смене власти.
Не менее тревожные события происходят в провинции Латакия. В городе Джебла сторонники бывшего президента Башара Асада совершили нападения на правительственные здания и разгромили общественные объекты. Директор управления общественной безопасности провинции Латакия Мустафа Кнефати сообщил о многочисленных жертвах и раненых среди сил безопасности, передает ТАСС.
Эти события происходят на фоне политических изменений в Сирии. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом страны на переходный период, который может длиться до пяти лет.
Ранее глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада. Военный эксперт Юрий Лямин оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии.
Напомним, в конце ноября 2024 года оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.
Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.