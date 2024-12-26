Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

Tекст: Денис Тельманов

Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

«При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.



Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.