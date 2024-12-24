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В Дамаске прошли протесты после поджога рождественской елки
Sky News сообщила о протестах в Дамаске из-за сожжения исламистами елки в Скальбии
В Сирии в христианских районах Дамаска прошли протесты из-за сожжения рождественской елки в Скальбии, недалеко от Хамы. Власти обвинили в поджоге иностранцев из исламистских группировок.
В Сирии вспыхнули протесты в христианских районах Дамаска после инцидента с сожжением рождественской елки в городе Скальбия, расположенном недалеко от Хамы, передает Sky News.
Новые власти Сирии заявили, что поджигатели были иностранцами, которые состоят в одной из исламистских группировок. Власти пообещали, что виновные будут привлечены к ответственности, а сожженная елка будет восстановлена в ближайшее время.
Инцидент вызвал резонанс среди христианского населения, что привело к массовым протестам в Дамаске. Протестующие выразили недовольство и обеспокоенность безопасностью своих общин в условиях продолжающегося конфликта.
На видео, которое появилось в социальных сетях, как утверждается, засняты кадры момента поджога рождественской елки. Эти изображения способствовали увеличению напряженности среди местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение. Новые власти Сирии хотят «получить голос» в Совете Безопасности ООН, считая, что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены.