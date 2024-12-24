Sky News сообщила о протестах в Дамаске из-за сожжения исламистами елки в Скальбии

Tекст: Ольга Иванова

В Сирии вспыхнули протесты в христианских районах Дамаска после инцидента с сожжением рождественской елки в городе Скальбия, расположенном недалеко от Хамы, передает Sky News.

Новые власти Сирии заявили, что поджигатели были иностранцами, которые состоят в одной из исламистских группировок. Власти пообещали, что виновные будут привлечены к ответственности, а сожженная елка будет восстановлена в ближайшее время.

Инцидент вызвал резонанс среди христианского населения, что привело к массовым протестам в Дамаске. Протестующие выразили недовольство и обеспокоенность безопасностью своих общин в условиях продолжающегося конфликта.

На видео, которое появилось в социальных сетях, как утверждается, засняты кадры момента поджога рождественской елки. Эти изображения способствовали увеличению напряженности среди местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение. Новые власти Сирии хотят «получить голос» в Совете Безопасности ООН, считая, что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены.