Hurriyet: Анкара и Дамаск готовы провести операцию против курдов в Сирии

Tекст: Валерия Городецкая

Турецкая проправительственная газета Hurriyet сообщает, что Анкара и Дамаск готовы к совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если те не подчинятся призыву сложить оружие и влиться в ряды сирийской армии, передает РИА «Новости».

Журналист издания Абдулькадир Сельви, ссылаясь на свои источники, отметил, что операция направлена на удаление группировок РПК и YPG с территорий, которые они контролируют.

Планируется, что после формирования временного правительства в Сирии к террористическим организациям, таким как РПК и ДАЕШ, будет обращен призыв сложить оружие. Если ответ курдских боевиков будет негативным, сирийская армия и турецкие вооруженные силы начнут совместные действия по освобождению территорий.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что военная операция против курдских сил в Сирии не состоится, если новые власти страны смогут решить проблему с контролем над территориями, где проживают курды. Также сообщалось, что США отправили новое военное оборудование и припасы боевикам запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в Сирии.