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Катар заявил о готовности стать посредником между Россией и Сирией
МИД Катара заявил о готовности стать посредником между Россией и Сирией
Катар пока не выступал в качестве посредника между Россией и новыми властями Сирии, однако выразил готовность к этому, заявил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на брифинге.
Как передает ТАСС, аль-Ансари заявил, что на данный момент Катар не осуществляет посредничество между Россией и новыми сирийскими властями. Тем не менее, он подчеркнул готовность эмирата взять на себя эту роль при необходимости.
«У нас нет никакого специального посредничества в том, что касается ситуации в Сирии», – сказал аль-Ансари. Он отметил, что отношения с Россией остаются положительными и Катар активно участвует в посредничестве между Россией и Украиной по вопросам, связанным с возвращением детей, пострадавших в результате войны.
Напомним, Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, а в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что новые власти Сирии не намерены разрывать договор об аренде порта.