Эксперт оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии

Военный эксперт Лямин: Иран может поддержать народные протесты на западе Сирии

Tекст: Евгений Поздняков

«Алавиты перестали чувствовать «почву под ногами». Еще недавно власть Башара Асада опиралась на эту религиозную группу. Сегодня же представители меньшинства подвергаются нападкам со стороны собственных сограждан. Никто не забыл, что при прошлом правительстве они составляли «костяк» армии и спецслужб», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

«С момента падения режима Асада произошло несколько случаев расправы над алавитами. К каким-то из них были причастны сторонники правящего в Сирии движения «Хайят Тахрир аш-Шам*» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Другие стали выражением стихийной общественной обиды на предыдущую власть», – продолжает он.

«Так или иначе, алавиты серьезно опасаются за свое будущее. Это ощущение отсутствия безопасности и толкает их на протесты. При этом в данном случае не стоит называть их «сторонниками Асада». Они выходят на улицы не в поддержку ушедшего режима. Их главная цель – отстоять собственные религиозные права», – акцентирует собеседник.

«При этом для ХТШ достаточно сложно поставить под контроль регионы, где проживают алавиты. Между сторонами имеется взаимное недоверие. Первые не хотят сотрудничать с местными, поскольку для них те «запятнаны» взаимодействием с Асадом. Приходится отправлять в те же Тартус и Латакию «проверенных» сторонников новых властей», – полагает эксперт.

«Но алавиты не хотят идти на контакт с ХТШ, поскольку в их глазах именно это движение ответственно за начало религиозных гонений. Получается своеобразный замкнутый круг, в рамках которого новым властям достаточно сложно наладить стабильную работу в регионе. Однако перспективы протестов до сих пор остаются туманными», – рассказывает он.

«Общественные недовольства так и не приобрели институциональной структуры. У людей нет конкретного лидера. Столкновения с силовиками происходят стихийно. Если алавитам удастся выстроить какую-либо организацию, способную говорить от их имени, шансы на успех значительно возрастут», – рассуждает собеседник.

«Негодование по поводу сложившейся ситуации разделяется большинством представителей религиозного меньшинства. Теоретически их может поддержать Иран через своих прокси, например, «Хезболлу». Если этого не произойдет, то, скорее всего, ХТШ удастся подавить народный протест на начальном этапе», – заключил Лямин.

Ранее в сирийском Тартусе в ходе операции по преследованию сторонников бывшего режима погибли 14 силовиков. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Мухаммед Абдель Рахман. По его словам, несмотря на произошедшее, власти страны намерены «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности» Дамаска.

На этом фоне губернатор мухафазы Тартус Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Между тем в городах с преимущественно алавитским населением начались массовые протесты.

Как пишет Aljazeera, в населенных пунктах Латакия, Джабла, Хомс и Тартус тысячи людей вышли на улицы после того, как в Сеть попало видео с кадрами пожара в святыне религиозного меньшинства. Ролик датируется концом ноября – именно тогда вооруженная оппозиция входила в Алеппо. В настоящий момент в регионе действует комендантский час.