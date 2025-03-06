Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Al Jazeera сообщил о гибели 15 силовиков в Латакии
В результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.
Источник Al Jazeera сообщил о том, что новые власти Сирии отправили подкрепления из провинций Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс для противодействия сторонникам бывшего лидера страны Башара Асада, передает ТАСС.
SANA передает, что в Латакии сотрудники безопасности успешно предотвратили вооруженное нападение на здание управления уголовной полиции. По предварительным данным, один нападавший был убит, а трое других задержаны.
Также источник в службе общей безопасности сообщил, что бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа убит в ходе силовой операции в городе Джебла в провинции Латакия «после тщательного наблюдения и выслеживания».
Массовые демонстрации проходят в различных городах Сирии в поддержку переходного правительства и против вооруженных формирований, поддерживающих Асада, сообщает телеканал Syria TV.
Власти провинции Хомс ввели комендантский час на фоне продолжающихся столкновений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей. В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В соседней провинции Сувейда, где проживает друзское население, активисты вышли на улицы с призывами к смене власти.