Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
Сирийские силы взяли под контроль Тартус
Силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом, сообщает Al-Ikhbaria.
Командующий операцией заявил, что в городе уже началась распределение сил по районам, а вскоре начнется широкомасштабная операция по его зачистке, передает ТАСС.
«Наши силы установили контроль над городом Тартус и начали распределять силы по его районам», – заявил он. По словам командующего, главной задачей операции станет устранение вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада.
Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.