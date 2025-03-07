Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.22 комментария
Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности
Начальник безопасности сирийской Латакии сообщил о гибели более 50 силовиков
В сирийской провинции Латакия более 50 сотрудников сил безопасности были убиты в столкновениях с вооруженными сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада, сообщил начальник безопасности региона.
Указывается, что подразделения сил безопасности сумели взять под контроль город Джебла. Силы безопасности планируют в ближайшее время войти в город Кардаха, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде сирийских городов произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В Кардахе в сирийской провинции Латакия продолжаются боевые действия между силами безопасности страны, подвластными новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие.