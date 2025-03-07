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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 23:48 • Новости дня

    Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности

    Начальник безопасности сирийской Латакии сообщил о гибели более 50 силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В сирийской провинции Латакия более 50 сотрудников сил безопасности были убиты в столкновениях с вооруженными сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада, сообщил начальник безопасности региона.

    Указывается, что подразделения сил безопасности сумели взять под контроль город Джебла. Силы безопасности планируют в ближайшее время войти в город Кардаха, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде сирийских городов произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В Кардахе в сирийской провинции Латакия продолжаются боевые действия между силами безопасности страны, подвластными новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие.

    7 марта 2025, 14:41 • Новости дня
    Сирийские силы взяли под контроль Тартус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом, сообщает Al-Ikhbaria.

    Командующий операцией заявил, что в городе уже началась распределение сил по районам, а вскоре начнется широкомасштабная операция по его зачистке, передает ТАСС.

    «Наши силы установили контроль над городом Тартусом и начали распределять силы по его районам», – заявил он. По словам командующего, главной задачей операции станет устранение вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские Вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

    Коментарии (14)
    6 марта 2025, 22:21 • Новости дня
    Комендантский час объявлен в Тартусе после протестов оппозиции

    Власти Сирии ввели комендантский час в Тартусе из-за демонстраций оппозиции

    Tекст: Вера Басилая

    В сирийском городе Тартусе введен комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей, сообщила газета «Аль-Ватан».

    Издание пишет, что в сирийском городе Тартусе введен комендантский час с 10 вечера до 10 утра по местному времени, чтобы обеспечить безопасность граждан. Это решение было принято на фоне массовых демонстраций оппозиции, участники которых выражали недовольство новой властью в Дамаске, передает РИА «Новости».

    Не только в Тартусе наблюдается напряженная обстановка. В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В соседней провинции Сувейда, где проживает друзское население, активисты вышли на улицы с призывами к смене власти.

    Не менее тревожные события происходят в провинции Латакия. В городе Джебла сторонники бывшего президента Башара Асада совершили нападения на правительственные здания и разгромили общественные объекты. Директор управления общественной безопасности провинции Латакия Мустафа Кнефати сообщил о многочисленных жертвах и раненых среди сил безопасности, передает ТАСС.

    Эти события происходят на фоне политических изменений в Сирии. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом страны на переходный период, который может длиться до пяти лет.

    Ранее глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада. Военный эксперт Юрий Лямин оценил перспективы протестов в Тартусе и Латакии против новых властей Сирии.

    Напомним, в конце ноября 2024 года оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    Трамп начал последнее предупреждение ХАМАС словом «Шалом»
    Трамп начал последнее предупреждение ХАМАС словом «Шалом»
    @ Win McNamee/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп начал последнее предупреждение палестинскому движению ХАМАС словом «Шалом», предложив выбрать, что оно означает – «здравствуйте» или «до свидания».

    На своей странице в соцсети Truth Social он сделал последнее предупреждение палестинскому движению, потребовав немедленного освобождения всех израильских заложников и возвращения тел погибших.

    Трамп подчеркнул серьезность своего обращения, заявив, что это последний шанс для руководства группировки.

    «Шалом ХАМАС означает «здравствуйте» и «до свидания» – вы можете выбирать. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные!» – написал глава Белого дома.

    Он также обратился к жителям Газы, пообещав им прекрасное будущее, если условия будут выполнены, подчеркнув, что в противном случае они станут «покойниками».

    Палестинское движение ХАМАС и его союзники через Международный комитет Красного Креста передали Израилю тела четырех израильских заложников. Стало известно, что ХАМАС может освободить новых заложников.

    Спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что движение ХАМАС может быть полностью уничтожено, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году. Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа.

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    7 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие

    Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди мирных жителей

    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

    Захарова призвала всех авторитетных сирийских лидеров способствовать скорейшему прекращению кровопролития в стране. Она отметила, что в сложных условиях переходного периода поддержание национального согласия и укрепление безопасности граждан имеют первостепенное значение, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что важно соблюдать законные права всех граждан Сирии, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. В ее обращении также была выражена надежда на то, что сирийские лидеры, обладающие влиянием на развитие ситуации, приложат все усилия для предотвращения жертв среди мирного населения.

    Напомним, в пятницу силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

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    7 марта 2025, 08:54 • Новости дня
    Сирийская армия вошла в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада

    Сирийская армия начала операцию против сторонников Асада в Латакии и Тартусе

    Сирийская армия вошла в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада, сообщает сирийское агентство SANA.

    По данным издания, подразделения сирийской армии, подчиняющиеся временному правительству страны, вошли в города Латакия и Тартус, передает ТАСС.

    Операция направлена на борьбу с вооруженными группировками, поддерживающими бывшего президента Сирии Башара Асада.

    Управление внутренней безопасности Сирии объявило о начале масштабной операции по прочесыванию административных центров и близлежащих населенных пунктов.

    В ходе этой операции планируется нейтрализовать ополченцев и установить контроль над ключевыми районами, ранее находившимися под влиянием сторонников Асада.

    Как писала газета ВЗЛЯД, накануне в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек.

    В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

    В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти.

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    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

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    7 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    В сирийском Кардахе продолжились бои сторонников Асада с новыми властями
    В сирийском Кардахе продолжились бои сторонников Асада с новыми властями
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Кардаха в сирийской провинции Латакия продолжаются боевые действия между силами безопасности страны, которые подвластны новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада.

    Военные прорвали окружение, организованное сторонниками Асада, и ведут бои в городе, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

    Сторонники Асада закрепились в нескольких зданиях в городской черте, но военные, подконтрольные новым властям, намерены выбить их и проводить «точечные» зачистки.

    Ранее новые власти Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, и продолжили поиски сторонников Асада.

    До этого в Латакии погибло 15 силовиков из числа сторонников нового режима.

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    6 марта 2025, 23:48 • Новости дня
    Al Jazeera сообщил о гибели 15 сирийских силовиков в Латакии

    Tекст: Антон Антонов

    В результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек, сообщает телеканал Al Jazeera. SANA сообщает, что в Латакии объявлен комендантский час.

    Источник Al Jazeera сообщил о том, что новые власти Сирии отправили подкрепления из провинций Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс для противодействия сторонникам бывшего лидера страны Башара Асада, передает ТАСС.

    Позднее Al Hadath сообщил, что сирийская армия направила в Латакию дополнительные подразделения из Дамаска.

    SANA передает, что в Латакии сотрудники безопасности успешно предотвратили вооруженное нападение на здание управления уголовной полиции. По предварительным данным, один нападавший был убит, а трое других задержаны.

    Управление внутренней безопасности в провинции Латакия ввело комендантский час до 10.00 пятницы по местному времени (совпадает с мск).

    Также источник в службе общей безопасности сообщил, что бывший глава сирийской службы воздушной разведки Ибрагим Хувейджа убит в ходе силовой операции в городе Джебла в провинции Латакия «после тщательного наблюдения и выслеживания».

    Массовые демонстрации проходят в различных городах Сирии в поддержку переходного правительства и против вооруженных формирований, поддерживающих Асада, сообщает телеканал Syria TV.

    Власти провинции Хомс ввели комендантский час на фоне продолжающихся столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей. В провинции Деръа на юге страны произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В соседней провинции Сувейда, где проживает друзское население, активисты вышли на улицы с призывами к смене власти.

    Коментарии (26)
    5 марта 2025, 01:29 • Новости дня
    Евросоюз поддержал план Египта по восстановлению сектора Газа

    Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана реконструкции сектора Газа

    Tекст: Максим Попов

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана реконструкции сектора Газа, представленном Египтом на саммите ЛАГ в Каире, который охватывает восстановление, управление и безопасность региона.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке Евросоюзом плана по восстановлению сектора Газа, сообщает ТАСС. Кошта отметил важность всеобъемлющего подхода, который включает восстановление, управление и безопасность региона. По его словам, Евросоюз готов предоставить конкретную поддержку плану в рамках своей приверженности миру на Ближнем Востоке.

    «Я приветствую план по Газе, который был представлен Египтом и другими арабскими партнерами на саммите ЛАГ в Каире. Очень важно, что он охватывает все направления – восстановление, управление и безопасность. ЕС в полной мере привержен миру на Ближнем Востоке, готов предоставить конкретную поддержку плану», – отметил Кошта в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме единогласно одобрили план Египта. Этот план направлен на сохранение присутствия палестинского народа на своих землях, что позволяет говорить о его стратегическом значении для региона.


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    7 марта 2025, 10:21 • Новости дня
    Сирийская армия заняла центры Латакии и Тартуса

    Сирийские войска заняли центральные районы Латакии и Тартуса

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада, сообщает канал Al Arabiya.

    Подразделения ВС Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, заняли центральные районы сирийских провинций Латакия и Тартус, передает ТАСС.

    Сообщается, что военные продолжают прочесывать территории в поисках вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада.

    Телеканал Al Arabiya информирует о том, что сирийские войска активно патрулируют занятые районы, стремясь выявить всех возможных ополченцев, которые могут представлять угрозу новому режиму.

    Утром в пятницу сирийская армия вошла в Латакию и Тартус для борьбы со сторонниками Асада. Накануне в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек.

    В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

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    6 марта 2025, 06:46 • Новости дня
    Власти Газы начали ликвидацию временных захоронений

    Al Jazeera: Власти сектора Газа начали извлечение тел из временных захоронений, появившихся в результате боев

    Tекст: Максим Попов

    В секторе Газа приступили к извлечению тел с временных захоронений, организованных во время недавних боевых действий, несмотря на нехватку оборудования и топлива, сообщил Al Jazeera.

    По информации телеканала, власти сектора Газа начали работы по ликвидации временных мест захоронения погибших, передает ТАСС.

    Эти кладбища были организованы во время боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года. Сотрудники местного управления гражданской обороны приступили к извлечению тел с территорий временных кладбищ.

    Тем не менее, процесс ликвидации временных захоронений затруднен из-за значительной нехватки необходимого оборудования и топлива. Это серьезно влияет на скорость и эффективность проводимых работ.

    Сотрудники сталкиваются с трудностями в опознании тел. Представитель администрации сектора Газа отметил: «Во время боевых действий ситуация была очень сложной, люди не могли попасть на официальные кладбища и были вынуждены хоронить своих близких там, где это было возможно». Множество временных участков позже были разрушены израильской армией.

    Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси озвучил план управления Газой после полного прекращения огня в регионе.

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    7 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    Турция поддержала сирийскую администрацию на фоне обострения

    МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал избежать провокаций

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и призвал не допустить провокаций, угрожающих безопасности Сирии, заявил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.

    Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Онджю Кечели заявил, что в настоящий момент предпринимаются активные усилия по обеспечению безопасности и стабильности в Сирии, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что МИД Турции выразил поддержку сирийской администрации и заявил, что напряженность в Латакии и ее окрестностях и нападения на силы безопасности могут повредить усилиям по ведению Сирии в будущее в единстве и солидарности.

    «Нельзя допустить, чтобы подобные провокации стали угрозой миру в Сирии и в нашем регионе», – отметил Кечели.

    Турция выступает против любых действий, направленных против права сирийцев жить в мире и процветании. В заявлении подчеркивается, что Турция продолжит поддерживать сирийский народ и его правительство.

    Ранее власти Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада.

    До этого в результате вооруженных столкновений в сирийской провинции Латакия число погибших сотрудников силовых структур переходного правительства достигло 15 человек. В сирийском городе Тартусе ввели комендантский час для обеспечения безопасности граждан после массовых демонстраций противников новых сирийских властей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии находятся в условиях должной безопасности.

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    7 марта 2025, 13:12 • Новости дня
    Силы безопасности Сирии вошли в Банияс

    Сирийские силы безопасности вошли в Банияс в провинции Тартус

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения сил безопасности Сирии вошли в портовый город Банияс, расположенный в провинции Тартус, подчиняясь новым властям страны.

    Сирийское агентство Al-Ikhbaria сообщило, что подразделения сил безопасности Сирии, находящиеся под контролем новых властей, вошли в портовый город Банияс в провинции Тартус. Это произошло в ходе операции по обеспечению контроля над ключевыми районами страны и поиску вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что военные заняли центральные районы Латакии и Тартуса. Силы безопасности продолжают прочесывать населенные пункты этих провинций для выявления скрывающихся вооруженных группировок.

    В Латакии, административном центре одноименной провинции, продолжаются столкновения между силами безопасности и вооруженными сторонниками бывшего президента. Военные активно прочесывают территорию, чтобы обезвредить оставшихся членов вооруженных формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада, а сирийская армия заняла центры этих городов.

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    7 марта 2025, 13:57 • Новости дня
    Песков заявил о безопасности российских военных в Сирии

    Песков заявил, что безопасность российских военнослужащих в Сирии обеспечена должным образом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии находятся в условиях должной безопасности, комментируя сообщения об обострении ситуации в регионе.

    Он отметил: «Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне».

    Песков подчеркнул, что не стал бы комментировать детали хода военной операции, так как неизвестны все подробности, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что подразделения сил безопасности Сирии вошли в портовый город Банияс, расположенный в провинции Тартус, подчиняясь новым властям страны. Военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса, продолжая поиски сторонников бывшего президента Башара Асада, сообщал канал Al Arabiya.

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    7 марта 2025, 12:51 • Новости дня
    Финансирование гуманитарной помощи в Газе остановилось из-за заморозки средств США

    Гуманитарные организации в Газе прекратили работу после заморозки помощи США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гуманитарные организации в Газе остановили деятельность и сократили персонал из-за прекращения финансирования США, что угрожает ухудшением ситуации в регионе.

    Гуманитарные организации, оказывающие помощь населению сектора Газа, вынуждены сворачивать свою деятельность из-за фактической заморозки денежных средств со стороны США, пишет ТАСС. По данным агентства Associated Press (AP), Соединенные Штаты, в лице Агентства США по международному развитию (USAID), выступали одним из ключевых источников финансирования помощи в регионе. До прихода Дональда Трампа на пост президента США агентству было выделено 446 млн долларов на 2025 год, однако новая администрация приостановила эту деятельность в рамках политики сокращения госрасходов.

    31 января власти США формально одобрили разморозку 383 млн долларов для помощи в Газе, но, по информации AP, средства не поступили на счета USAID. Гуманитарные организации уже заключили контракты на поставки продовольствия, медикаментов и строительство временных убежищ, но теперь вынуждены искать иные источники финансирования. Сокращение расходов стало вынужденной мерой, однако этих усилий недостаточно для поддержания необходимого уровня помощи.

    Ситуация осложняется блокировкой Израилем доставки новой гуманитарной помощи в сектор со 2 марта. Организациям приходится перераспределять ресурсы и концентрировать их на наиболее нуждающихся жителях. По словам источников AP, ухудшение гуманитарной ситуации может спровоцировать радикальное движение ХАМАС на более агрессивные действия, ставя под угрозу режим прекращения огня. «США взяли на себя обязательства по помощи, и их выполнение невозможно без разморозки финансирования», – подчеркнул глава одной из организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США отказал в удовлетворении просьбы президента Дональда Трампа приостановить выплаты иностранной помощи, которую он пытался заблокировать. Сообщалось, что власти США рассматривают возможность продажи своих дорогих объектов недвижимости, включая штаб-квартиры ФБР и Министерства юстиции. Было выявлено, что Агентство США по международному развитию (USAID) потратило более 120 тыс. долларов на вмешательство в избирательные процессы в Молдавии.

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    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу

    В Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в «предательстве Украины». Трампа оскорбляют, рисуют на него издевательские карикатуры и желают ему всего самого плохого. Дело в том, что местные элиты считают себя вассалами не США в целом, а конкретно Демократической партии. И это может сыграть с ними злую шутку уже в не слишком далеком будущем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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