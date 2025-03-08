Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
В Сирии закрыли дороги в часть страны из-за боестолкновений
Минобороны Сирии закрыло дороги в Латакию и Тартус после боестолкновений
Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежные районы, включая Латакию и Тартус, после недавних вооруженных столкновений, сообщило сирийское госагентство SANA.
Министерство обороны Сирии и силы безопасности приняли решение о закрытии дорог, ведущих в прибрежные районы страны, такие как Латакия и Тартус, передает РИА «Новости».
Госагентство Сирии сообщает, что после восстановления контроля над большинством районов, Министерство обороны в координации с управлением общей безопасности принимает меры для выявления и пресечения нарушений.
Для усиления контроля была сформирована комиссия, задачей которой является выявление нарушений и привлечение к военному суду тех, кто не подчинился приказам военного командования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал сторонников Башара Асада сложить оружие и заявил о намерении новых властей преследовать остатки прежнего режима.
До этого сообщалось, что в Сирии произошли столкновения сил безопасности новой власти с вооруженными сторонниками экс-президента Башара Асада.
Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности.