Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие

Tекст: Антон Антонов

В видеообращении аш-Шараа подчеркнул, что те, кто «продолжает нападать на народ, предстанут перед справедливым судом». «Остаткам прежнего режима необходимо проявить инициативу и сложить оружие», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что государство будет ограничивать поставки оружия, чтобы поддерживать гражданский мир, «в Сирии не будет свободного оружия». «Каждый, кто нападет на безоружных мирных жителей, будет привлечен к строгой ответственности», – подчеркнул аш-Шараа.

Сирийский лидер заявил, что государство будет «гарантом» мира и безопасности на своих территориях. Он заявил о намерении «защитить» мирных жителей на побережье и в зонах столкновений. Президент заявил, что участвующие в боевых действиях силы должны подчиняться военным руководителям и обеспечивать порядок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии произошли столкновения сил безопасности новой власти с вооруженными сторонниками экс-президента страны Башара Асада. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности.