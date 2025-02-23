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Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» на востоке и юге Ливана в момент похорон бывшего лидера движения Хассана Насруллы, который погиб в результате израильской бомбардировки, сообщает национальное агенство новостей NNA.
Израильские истребители нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на востоке и юге Ливана. Военные самолеты барражировали над Бейрутом в момент похорон бывшего генерального секретаря «Хезболлы» Хассана Насруллы, передает РИА «Новости».
Сообщается, что удары были осуществлены по нескольким районам на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана и в Аль-Байсарие в южном Ливане. Корреспондент агентства зафиксировал, что израильские истребители летали на малой высоте над местом проведения похорон в Бейруте.
Насрулла был убит израильской бомбардировкой штаб-квартиры «Хезболлы» в Южном Бейруте в сентябре прошлого года. В момент атаки также было зафиксировано нахождение высокопоставленного командира движения Хашема Сафийеддина.
Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по объекту с оружием «Хезболлы» и ракетным установкам в Ливане, угрожавшим мирным жителям.