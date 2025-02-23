Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…3 комментария
ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболла» в Ливане
Израиль нанес удары по военному объекту и ракетным установкам «Хезболла» в Ливане
Армия обороны Израиля нанесла удары по объекту с оружием «Хезболла» и ракетным установкам в Ливане, угрожавшим мирным жителям.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военный объект и ракетные установки организации «Хезболла» в Ливане, пишет ТАСС. Пресс-служба армии сообщила, что удары были нанесены по объекту, на котором хранилось оружие и наблюдалась активность боевиков. Военные отметили, что эти ракетные установки представляли прямую угрозу мирным жителям Израиля.
В армейской пресс-службе подчеркнули, что действия «Хезболла» нарушают договоренности между Израилем и Ливаном и создают угрозу для государства. «ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль», – говорится в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали цели «Хезболла» в Ливане, а ранее наносили удары по Южному Ливану, в то время как армия обороны Израиля планирует вывести войска из Южного Ливана, сохранив присутствие на пяти стратегических позициях.