Россия увеличила экспорт крабов на 38% в январе

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    «Для России это триумф». На Западе потрясены поражением ВСУ в Курской области
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Институт Генплана предложил вернуть жителей в центр Москвы
    Хинштейн заявил о массовых преступлениях ВСУ в Курской области
    Китай выразил готовность содействовать миру на Украине
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Финский суд приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению
    Названы последствия непродления лицензии США на расчеты за российскую нефть
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате анти-России и готовить почву к новому военному противостоянию, или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 годы, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    9 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    33 комментария
    14 марта 2025, 11:46 • Новости дня

    Россия увеличила экспорт крабов на 38% в январе

    Экспорт крабов из России в январе достиг 6,5 тыс. тонн

    Россия увеличила экспорт крабов на 38% в январе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В январе Россия увеличила поставки крабов за границу на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 6,5 тыс. тонн, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

    В январе Россия значительно увеличила экспорт крабов, поставив на мировой рынок более 6,5 тыс. тонн продукции, передает РИА «Новости».

    По данным центра, это на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Эксперты также отметили, что ключевыми импортерами российского продукта стали Китай, Южная Корея и Япония. В частности, на долю Китая пришлось 56% от общего объема экспорта, Южная Корея закупила 43% продукции, а Япония – 1%.

    Рост экспорта крабов из России наблюдается на фоне стабильно высокого спроса на международных рынках и выгодных условий внешнеэкономической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в январе нарастила импорт российского алюминия до рекордных 40,3 тыс. тонн, что сделало Россию главным поставщиком металла в страну. В прошлом году Польша закупила у России 1,3 млн тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евросоюз, это рекордный показатель за все время.

    13 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Джидде Украина представила США свои «красные линии» по мирному соглашению, включая непреклонность в вопросе вступления в НАТО, пишут СМИ.

    На встрече в Джидде между Украиной и Соединенными Штатами украинская делегация озвучила свои ключевые позиции относительно потенциального мирного соглашения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Европейская правда». Основной акцент был сделан на том, что вопрос вступления в НАТО не может быть снят с повестки дня.

    Источники издания отметили, что встреча не предполагала согласования окончательной позиции по мирному соглашению, однако украинская сторона подробно ознакомила американских партнеров с так называемыми «красными линиями». «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – приводит издание слова источника.

    Украина также заявила, что  не приемлет никаких ограничений численности своей армии и отвергает любые запреты на участие в международных организациях, таких как ЕС и НАТО. Кроме того, источник сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Россия «не должна иметь право вето по вопросу вступления Украины в эти организации».

    В своем Telegram-канале Ермак также заявил, что Украина не допустит замороженного конфликта. Он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность повторения формата «Минска-3» и стремится к урегулированию конфликта, при котором Европа будет активно вовлечена в мирный процесс. По его словам, США поддерживают такую позицию.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

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    13 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы

    Путин указал на неясные нюансы условий прекращения боевых действий

    Путин о перемирии: Мы за, но есть нюансы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    «Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», – сказал российский лидер, передает ТАСС.



    Путин также прокомментировал готовность Украины к прекращению боевых действий. «Убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас только что было сказано, на земле», – сказал президент. А она, отметил президент, стремительно меняется в пользу РФ. 

    По его словам, если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование ВСУ в Курской области, то выйти из окружения оставшиеся там украинские войска не смогут. «Будет только два способа – сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», – сказал глава государства.

    Украина может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации, отметил глава государства. В связи с этим Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.

    «Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить, после того как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?» – сказал глава государства.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    13 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

    Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал Кремля. Президент подчеркнул, что ситуация на земле меняется стремительно, и отметил, что командующий группировкой «Север» накануне доложил ему о планах взять Суджу уже на следующий день, что в итоге и произошло.

    Путин отметил, что действия российских Вооруженных сил были успешными не только в Судже, но и в других прилегающих населенных пунктах, которые были взяты под контроль. «Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», – заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что в зависимости от дальнейшего развития событий на земле будут приниматься решения о последующих шагах по прекращению конфликта и достижению приемлемых для всех сторон договоренностей.

    Напомним, накануне Путин посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России. Он заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении.

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    13 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России, так как дает Украине возможность перегруппировки сил.

    Ушаков высказал мнение, что перемирие лишь даст украинским силам время для набора сил и продолжения военных действий, передает ТАСС.

    «30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», – сказал он журналистам.

    Ушаков также отметил, что предложение о временном перемирии на фоне наступления Вооруженных сил России является поспешным действием, которое не способствует установлению долгосрочного мира.

    Ранее Ушаков подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны.

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    13 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России

    Correctiv: США обсуждают с Россией и Германией покупку «Северных потоков»

    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» для возобновления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине, пишет немецкое издание Correctiv.

    Немецкое издание Correctiv пишет, что обсуждения продолжаются уже несколько месяцев. Помимо «Северных потоков», американская сторона проявляет интерес к дочерней компании «Роснефти» в Германии, передает «Газета.Ru».

    Эта компания владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба». Также речь идет о возможном приобретении меньших долей в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

    Ранее СМИ писали, что Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу.

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    13 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий

    Лавров: Киев врал о перемирии на Украине с 2014 года

    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    Лавров сообщил в интервью RT, размещенном в Telegram-канале, что с 2014 года перемирия на Украине объявлялись неоднократно, однако каждый раз они сопровождались обманом со стороны Киева при поддержке европейских стран. По словам главы МИД, это касалось Минских соглашений и договоренностей, разрушенных после событий 2014 года, а также иных договоренностей, например, в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все достигнутые с Украиной договоренности о перемирии не выполнялись, что вызывало недовольство российской стороны. Он указал на значительную роль европейских стран в поддержке Киева и его действий, связанных с нарушением этих соглашений.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

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    14 марта 2025, 10:32 • Новости дня
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    @ Kira Hofmann/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине, пишет Reuters.

    По информации источников  Reuters, в проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, отсутствуют упоминания о возможности введения новых санкций против России, передает ТАСС. Документ, согласно источникам агентства, приветствует мирные инициативы США и содержит призыв к России безоговорочно согласиться на 30-дневное перемирие на Украине.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству подчеркнула важность единства среди стран Группы семи, отметив: «Если нам не удастся согласовать текст коммюнике, это покажет разногласия. Это не в интересах ни одной из стран Группы семи».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. По его словам, Москва исходит  из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

    Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.

    Напомним, США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7.

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    13 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Грузия отказала западным послам в праве быть «генерал-губернаторами»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Послы западных стран не имеют права вести себя в Грузии как генерал-губернаторы, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Некоторые послы, приезжая сюда, думают, что они генерал-губернаторы и верховные главнокомандующие, потом же удивляются, когда их ставят на место, объясняя, что не все им тут решать», – сказал Папуашвили в четверг.

    «Мы люди, а не второстепенные создания. Никто не имеет права приезжать в Грузию генерал-губернатором или надзирателем», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    По словам Папуашвили, «послы пытаются определять внутреннюю политику Грузии, на что им никто не давал права».

    «Призываю их вернуться в рамки дипломатии. Их задача – представлять в Грузии свои страны и налаживать отношения с нашей страной и ее властями», – добавил он.

    «Вместо этого они регулярно встречаются с оппозицией в офисах последней или принимают ее у себя», – заявил председатель парламента Грузии.

    Власти Грузии регулярно критикуют послов ЕС, Франции, Германии и некоторых других за вмешательство во внутренние дела страны.

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    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    13 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием

    Лукашенко заявил о неспособности США поймать Россию на уловку с перемирием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    Лукашенко заявил, что предложение о временном перемирии на Украине не станет уловкой для России, сообщает ТАСС. Белорусский лидер отметил, что в условиях постоянных обманов со стороны Запада пришло время начать «думать головой».

    «Нет, они уже нас не поймают, а Россию – тем более», – сказал Лукашенко, обсуждая возможность того, что предложение о перемирии может быть прикрытием для обманных действий.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Лукашенко, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.

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    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие регулярных телефонных переговоров с помощником президента США Майком Уолтцем, в ходе которых обсуждаются важные внешнеполитические темы. Так, Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

    Об этом он рассказал в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что такие контакты стали довольно частыми в последнее время. «Я могу сказать, что я сам последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майклом Уолтцем», – подчеркнул Ушаков. Вчера, по словам Ушакова, Уолтц позвонил и сообщил о результатах переговоров с украинской делегацией, которые состоялись в Джидде.

    В интервью программе «60 минут» он также отметил, что изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того. Он подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны. Ушаков заявил, что шаги, имитирующие мирные действия, не являются эффективными в текущей ситуации и никому не нужны.

    Также он выразил озабоченность тем, что временные меры могут создать иллюзию прогресса, но на самом деле не способствуют достижению реального мира.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что советник президента США Майк Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков беседовал с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

    Коментарии (12)
    13 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Российские компании опросили о самых болезненных санкциях Запада

    Reuters: Минпромторг России запросил у бизнеса данные о самых болезненных санкциях для переговоров с США

    Российские компании опросили о самых болезненных санкциях Запада
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство промышленности и торговли России запросило у российских компаний информацию о санкциях, которые наиболее сильно сказались на их бизнесе, чтобы попытаться в переговорах с США добиться их снятия, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, собеседники считают, что наибольшие проблемы вызвали санкции в сфере проведения платежей и энергетики. Один из источников отметил, что «все стало намного дороже из-за транзакционных издержек и расчетов через третьи валюты». По его словам, наиболее болезненным является ограничение на расчеты в долларах.

    Предполагается, что собранная информация поможет российским властям в переговорах с США по вопросу отмены некоторых ограничений, которые негативно сказались на экономике страны.

    Ранее эксперты Bloomberg сообщили, что инвесторы начали активно скупать российские облигации, ожидая смягчения санкций США и возвращения России на мировые финансовые рынки. Bloomberg также сообщало, что советники Трампа разработали планы по смягчению антироссийских санкций.

    Накануне президент США заявил о нежелании вводить новые санкции против России, подчеркнув, что его приоритетом является мирное урегулирование кризиса на Украине.

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    13 марта 2025, 17:33 • Новости дня
    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    Согласно решению ЕСПЧ, украинская сторона нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на жизнь, передает ТАСС.

    Суд постановил, что действующие власти не предприняли все возможные меры для предотвращения насилия и не обеспечили своевременные действия по спасению людей после начала трагедии. Кроме того, суд указал на отсутствие должного расследования со стороны Киева по итогам тех событий.

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал Игорь Кириллов сообщал, что российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе, где националисты применили химоружие в мае 2014 года.

    В мае прошлого года Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова, которого считают одним из организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов.

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    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

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