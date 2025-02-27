Россия стала крупнейшим поставщиком алюминия в Южную Корею

Южная Корея в январе увеличила ввоз российского алюминия до 40,3 тыс тонн

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в январе Южная Корея увеличила импорт российского алюминия до 40,3 тыс. тонн, что стало максимальным показателем с 2012 года. Это позволило России занять первое место среди поставщиков этого металла в страну с долей в 32%.

Рост импорта составил 1,5 раза в сравнении с январем прошлого года, а стоимость поставок выросла в 1,7 раза, достигнув 110,1 млн долларов. В 2012 году за аналогичный период Южная Корея закупила у России 54,3 тыс. тонн алюминия.

Австралия, ранее занимавшая лидирующую позицию, сократила поставки на четверть до 30,9 тыс. тонн, заняв второе место. Индия оказалась на третьем месте с 16,2 тыс. тонн, уменьшив экспорт на 29%.

Четвертое место заняли ОАЭ, которые увеличили экспорт до 8,1 тыс. тонн. Саудовская Аравия завершает пятерку, несмотря на сокращение поставок на 13% до 7,3 тыс. тонн. Общий импорт Южной Кореи в январе составил 126 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия на фоне обсуждения советского проекта в Красноярском крае. Сообщалось, что США нужен алюминиевый завод в России, чтобы усилить борьбу с Китаем на рынке металлов. ЕС поддержал постепенный запрет на импорт российского алюминия.