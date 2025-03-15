После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
При обстреле ВСУ Суджанского района пострадали трое эвакуированных жителей
Эвакуированные жители Суджанского района Курской области попали под обстрел, трое госпитализированы
В результате обстрела Суджанского района Курской области пострадали трое эвакуированных жителей, в том числе 12-летний подросток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн написал в Telegram-канале , что трое жителей Суджанского района Курской области были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу после обстрела. Среди пострадавших – 12-летний подросток, у которого диагностированы осколочные ранения предплечья.
Мать мальчика получила ушиб ноги, а еще одна женщина пострадала от минно-взрывной травмы. Все трое были эвакуированы и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, в результате которого погибла сотрудница, и еще два человека получили ранения.
До этого следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.