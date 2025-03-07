Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
СК возбудил дело о теракте украинских военных в Погребках Курской области
СК возбудил дело о теракте из-за убийства двух мирных жителей в Погребках
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух мирных жителей в селе Погребки Курской области, сообщает ТАСС. Преступление было квалифицировано как террористический акт, совершенный украинскими вооруженными формированиями. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно данным следствия, теракт произошел в период с февраля по март этого года. Военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно проникшие на территорию России, совершили убийство двух местных жителей в Суджанском районе Курской области. Информация о преступлении стала известна в ходе предварительного расследования.
В пресс-службе Главного военного следственного управления СК отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, включая опознание потерпевших и проведение судебных экспертиз. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Русском Поречном были найдены тела убитых мирных жителей, а против ВСУ было заведено дело о теракте за убийства жителей Николаева-Дарьина. Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.