СК возбудил дело о теракте из-за убийства двух мирных жителей в Погребках

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух мирных жителей в селе Погребки Курской области, сообщает ТАСС. Преступление было квалифицировано как террористический акт, совершенный украинскими вооруженными формированиями. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно данным следствия, теракт произошел в период с февраля по март этого года. Военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно проникшие на территорию России, совершили убийство двух местных жителей в Суджанском районе Курской области. Информация о преступлении стала известна в ходе предварительного расследования.

В пресс-службе Главного военного следственного управления СК отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, включая опознание потерпевших и проведение судебных экспертиз. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Русском Поречном были найдены тела убитых мирных жителей, а против ВСУ было заведено дело о теракте за убийства жителей Николаева-Дарьина. Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.