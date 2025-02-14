Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.2 комментария
За убийства жителей Николаева-Дарьина против ВСУ заведено дело о теракте
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с убийствами жителей села Николаево-Дарьино Курской области украинскими военными.
В Telegram-канале ведомства указано, что возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) против украинских вооруженных сил. Причиной стали убийства мирных жителей села Николаево-Дарьино Курской области в период с августа по декабрь 2024 года.
По данным следствия, украинские военные незаконно пересекли границу России и вторглись в Суджанский район, после чего начали проводить карательные акции против мирных жителей. В результате этих действий погибли семь человек, включая семилетнего мальчика и нескольких жителей, погибших в пожаре.
Следственный комитет сообщает, что в ходе расследования были получены свидетельства от эвакуированных жителей села. Также установлены случаи убийств с использованием огнестрельного оружия.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все участники украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям.
Напомним, ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаеве-Дарьине.
В России призвали признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.