Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) против украинских вооруженных сил. Причиной стали убийства мирных жителей села Николаево-Дарьино Курской области в период с августа по декабрь 2024 года.

По данным следствия, украинские военные незаконно пересекли границу России и вторглись в Суджанский район, после чего начали проводить карательные акции против мирных жителей. В результате этих действий погибли семь человек, включая семилетнего мальчика и нескольких жителей, погибших в пожаре.

Следственный комитет сообщает, что в ходе расследования были получены свидетельства от эвакуированных жителей села. Также установлены случаи убийств с использованием огнестрельного оружия.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все участники украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям.

Напомним, ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаеве-Дарьине.

В России призвали признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.