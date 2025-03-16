Захарова заявила о связях между стремлением Британии украсть активы РФ и пиратством

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

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