СК возбудил дело против комика Останина за оскорбление участника СВО

СК России возбудил дело против Артемия Останина за разжигание вражды в шутке про СВО

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его оскорбительные высказывания в адрес участника специальной военной операции, передает ТАСС.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ, касающегося возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

Скандал разразился после того, как Останин, выступая на сцене, рассказал, что в метро ему наехали на ногу. Он описал ситуацию так: «Ко мне подкралась «культяпковозка». Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: «Ну не гоняй ты так сильно».

Эти слова вызвали общественное осуждение в сети, где многие пользователи назвали такой юмор деградацией и моральным уродством.

Общественное движение «Зов народа» призвало правоохранительные органы провести проверку данного инцидента. В результате СК России и принял решение о возбуждении дела.

Ранее стендап-комика из Нижнего Новгорода Дмитрия Гаврилова поместили под стражу на 13 суток за видео на YouTube, где тот унижал достоинства россиян.