После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
СК возбудил дело против комика Останина за оскорбление участника СВО
СК России возбудил дело против Артемия Останина за разжигание вражды в шутке про СВО
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида- участника СВО, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его оскорбительные высказывания в адрес участника специальной военной операции, передает ТАСС.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ, касающегося возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.
Скандал разразился после того, как Останин, выступая на сцене, рассказал, что в метро ему наехали на ногу. Он описал ситуацию так: «Ко мне подкралась «культяпковозка». Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: «Ну не гоняй ты так сильно».
Эти слова вызвали общественное осуждение в сети, где многие пользователи назвали такой юмор деградацией и моральным уродством.
Общественное движение «Зов народа» призвало правоохранительные органы провести проверку данного инцидента. В результате СК России и принял решение о возбуждении дела.
Ранее стендап-комика из Нижнего Новгорода Дмитрия Гаврилова поместили под стражу на 13 суток за видео на YouTube, где тот унижал достоинства россиян.