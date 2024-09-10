Нижегородского юмориста арестовали за унижение россиян

Нижегородского юмориста Гаврилова арестовали на 13 суток за унижение россиян

Tекст: Алексей Дегтярев

Ролик обнаружили в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области в январе 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

В нем фиксировались «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения».

На Гаврилова завели дело по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды ... унижение человеческого достоинства».

Сам юморист полностью признал вину, ему назначили наказание в виде административного ареста на 13 суток.

Он намеревался выступить в клубе DKRT в Нижнем Новгороде 8 сентября, но организаторы сообщили о невозможности проведения концерта из-за независящих от площадки обстоятельств.