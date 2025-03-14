В международных же отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чём-то напоминает конец XIX и начала ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.0 комментариев
США и ЕС поругались из-за выпивки
Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара - французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии?
«Европейский союз — одна из самых враждебных и злоупотребляющих налогами и тарифами организаций в мире, которая была создана лишь для того, чтобы получать выгоду от США, — только что ввел противную пошлину в размере 50% на виски. Если пошлина не будет отменена немедленно, США вскоре введут 200-процентную на все вина, шампанские и алкогольные напитки из Франции и других стран — членов ЕС. Это будет хорошо для винного и шампанского бизнеса в США», - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social в четверг.
На этой недели ЕС заявил, что с апреля введет ответные меры на пошлины со стороны США на европейский металл. И одна из таких мер предполагает пошлины на американский виски - бурбон.
Производители бурбона из Кентукки, где производят 95% мирового объема бурбона, на днях уже выразили опасение за свой бизнес, однако их беспокоила торговая война с Канадой, которая в ответ на пошлины США, бьет по американскому виски. Теперь их лишат еще и европейских покупателей.
Brough Brothers Distillery собирались увеличить производство виски, чтобы выйти на новые прибыльные рынки, но теперь постоянная угроза введения тарифов на товары из Канады и ответных мер со стороны Оттавы нарушила эти планы. По словам генерального директора Brough Brothers Виктора Ярброу, «популярность культового американского напитка оказалась между молотом и наковальней торговых конфликтов». Некоторые винные магазины в Канаде изымают американские спиртные напитки с полок еще до того, как пошлины вступают в силу. «Это крайне неприятно. Мы — побочный ущерб», — заявил New York Post Ярброу. По его словам, компания хотела увеличить производство виски, чтобы выйти на новые рынки сбыта, но торговые войны путают все карты.
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Между тем, на американском рынке бурбона проблемы начались еще в конце прошлого года. После нескольких лет роста производства виски в США, его продажи стали падать. Эксперты заговорили о сокращении рынка в США и лопнувшем пузыре бурбона. В 2025 году продажи бурбона продолжили падение.
В Евросоюзе с производством вина тоже не все идеально. По оценке Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), во Франции в 2024 году было произведено 3,7 млрд литров вина, что на 23% меньше, чем в 2023 году, и на 16% ниже среднего показателя за пять лет. Это самый низкий показатель с провального 2017 года. Рекордный спад производства объяснили в основном неблагоприятными погодными условиями.
Однако такой слабый результат переместил Францию на второе место в рейтинге виноделов ЕС. Теперь лидером стала Италия, которая вечно наступала на пятки французам. Итальянцам удалось нарастить производство на 7% — до 4,1 млрд литров, не смотря на неблагоприятную погоду. Третье место сохранила Испания, которая произвела на 18% больше вина, чем годом ранее - 3,4 млрд литров. На эти три винодельческих страны приходится около половины всего мирового производства вина. На четвертом и пятом местах с большим отрывом Германия и Португалия. В целом по миру объем производства вина снижается. За 2024 год объем глобального производства ожидается самым низким с 1961 года, а в ЕС он может оказаться самым низким с начала XXI века, считают в OIV.
«Для США потенциально ограничения со стороны ЕС более существенны, чем со стороны Канады, даже если повышение пошлин не затронет поставки в емкостях более 4 литров»,
- отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова. Так, по данным эксперта, в прошлом году США экспортировали 73 млн литров бурбона, преимущественно, в больших емкостях от 4 литров (74% от общего объема). ЕС купил около 45% или 33 млн литров бурбона на 90 млн долларов. Тогда как в Канаду США поставили только 2,2 млн литров стоимость почти 56 млн долларов. Такая разница в деньгах объясняется тем, что в ЕС американцы поставляют бурбон в больших емкостях от 4 литров, тогда как в Канаду - уже традиционные готовые литровые бутылки, которые стоят значительно дороже.
Что касается вина, то основными европейскими поставщиками вина в США являются Италия и Франция, которые поставили в 2024 году 221,1 и 134,5 млн литров. «Однако экспорт в США этих вин не превышают 5% объема производства, поэтому пошлины США не окажут существенного влияния на европейских виноделов в целом. Хотя если отдельное хозяйство ориентировано исключительно на американский рынок, то ущерб, конечно, будет», - говорит Прикладова.
Однако Алексей Курасов, руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» считает, что виски и бурбон справятся с ответными мерами Европы и Канады лучше, чем европейские виноделы. Во-первых, потому что растут продажи нового популярного сегмента готовых коктейлей с кока-колой и т.д. Во-вторых, основной роста продаж идет внутри самих США и на рынках Азии.
«А вот ограничения США на рынок вина, который в три раза больше, будут фатальными для многих производителей в Старом свете. Если Европа не пойдет на уступки в ближайшие три-четыре месяца, то на долгие годы потеряет долю рынка США, одного из крупнейших и ключевых рынков для виноделов»,
- считает Курасов. Зато США через запрет европейского вина может поддержать местных виноделов, доля которых невелика внутри страны, добавляет он.
Виноделы Евросоюза уже выступили против вовлечения винного сектора в торговый спор между Европой и США, сообщил WineNews. Одна только Италия и Франция в 2024 году экспортировали в США вина и крепких спиртных напитков на сумму свыше 6 млрд евро (данные Французской федерации экспортеров вина и спиртных напитков). Это огромная цифра. На уровне ЕС этот рынок оценивается 130 млрд евро, он приносит 52 млрд долларов в виде налогов.
Виноделы просят ЕС не вмешивать вино в торговый спор с США по поводу стали и алюминия. «Ответные тарифы создают экономическую неопределенность и приводят к увольнениям, отсрочке инвестиций и росту цен по всей цепочке поставок. В конечном счете, именно предприятия и потребители в ЕС и США несут расходы. Мы призываем Европейскую комиссию и государства-члены защитить экономическую жизнеспособность и разнообразие винодельческого сектора, исключив вино из окончательного списка ответных мер», - заявили европейские винодельни.