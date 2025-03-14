США и ЕС поругались из-за выпивки

Tекст: Ольга Самофалова

«Европейский союз — одна из самых враждебных и злоупотребляющих налогами и тарифами организаций в мире, которая была создана лишь для того, чтобы получать выгоду от США, — только что ввел противную пошлину в размере 50% на виски. Если пошлина не будет отменена немедленно, США вскоре введут 200-процентную на все вина, шампанские и алкогольные напитки из Франции и других стран — членов ЕС. Это будет хорошо для винного и шампанского бизнеса в США», - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social в четверг.

На этой недели ЕС заявил, что с апреля введет ответные меры на пошлины со стороны США на европейский металл. И одна из таких мер предполагает пошлины на американский виски - бурбон.

Производители бурбона из Кентукки, где производят 95% мирового объема бурбона, на днях уже выразили опасение за свой бизнес, однако их беспокоила торговая война с Канадой, которая в ответ на пошлины США, бьет по американскому виски. Теперь их лишат еще и европейских покупателей.

Brough Brothers Distillery собирались увеличить производство виски, чтобы выйти на новые прибыльные рынки, но теперь постоянная угроза введения тарифов на товары из Канады и ответных мер со стороны Оттавы нарушила эти планы. По словам генерального директора Brough Brothers Виктора Ярброу, «популярность культового американского напитка оказалась между молотом и наковальней торговых конфликтов». Некоторые винные магазины в Канаде изымают американские спиртные напитки с полок еще до того, как пошлины вступают в силу. «Это крайне неприятно. Мы — побочный ущерб», — заявил New York Post Ярброу. По его словам, компания хотела увеличить производство виски, чтобы выйти на новые рынки сбыта, но торговые войны путают все карты.

Между тем, на американском рынке бурбона проблемы начались еще в конце прошлого года. После нескольких лет роста производства виски в США, его продажи стали падать. Эксперты заговорили о сокращении рынка в США и лопнувшем пузыре бурбона. В 2025 году продажи бурбона продолжили падение.

В Евросоюзе с производством вина тоже не все идеально. По оценке Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), во Франции в 2024 году было произведено 3,7 млрд литров вина, что на 23% меньше, чем в 2023 году, и на 16% ниже среднего показателя за пять лет. Это самый низкий показатель с провального 2017 года. Рекордный спад производства объяснили в основном неблагоприятными погодными условиями.

Однако такой слабый результат переместил Францию на второе место в рейтинге виноделов ЕС. Теперь лидером стала Италия, которая вечно наступала на пятки французам. Итальянцам удалось нарастить производство на 7% — до 4,1 млрд литров, не смотря на неблагоприятную погоду. Третье место сохранила Испания, которая произвела на 18% больше вина, чем годом ранее - 3,4 млрд литров. На эти три винодельческих страны приходится около половины всего мирового производства вина. На четвертом и пятом местах с большим отрывом Германия и Португалия. В целом по миру объем производства вина снижается. За 2024 год объем глобального производства ожидается самым низким с 1961 года, а в ЕС он может оказаться самым низким с начала XXI века, считают в OIV.

«Для США потенциально ограничения со стороны ЕС более существенны, чем со стороны Канады, даже если повышение пошлин не затронет поставки в емкостях более 4 литров»,

- отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова. Так, по данным эксперта, в прошлом году США экспортировали 73 млн литров бурбона, преимущественно, в больших емкостях от 4 литров (74% от общего объема). ЕС купил около 45% или 33 млн литров бурбона на 90 млн долларов. Тогда как в Канаду США поставили только 2,2 млн литров стоимость почти 56 млн долларов. Такая разница в деньгах объясняется тем, что в ЕС американцы поставляют бурбон в больших емкостях от 4 литров, тогда как в Канаду - уже традиционные готовые литровые бутылки, которые стоят значительно дороже.

Что касается вина, то основными европейскими поставщиками вина в США являются Италия и Франция, которые поставили в 2024 году 221,1 и 134,5 млн литров. «Однако экспорт в США этих вин не превышают 5% объема производства, поэтому пошлины США не окажут существенного влияния на европейских виноделов в целом. Хотя если отдельное хозяйство ориентировано исключительно на американский рынок, то ущерб, конечно, будет», - говорит Прикладова.

Однако Алексей Курасов, руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» считает, что виски и бурбон справятся с ответными мерами Европы и Канады лучше, чем европейские виноделы. Во-первых, потому что растут продажи нового популярного сегмента готовых коктейлей с кока-колой и т.д. Во-вторых, основной роста продаж идет внутри самих США и на рынках Азии.

«А вот ограничения США на рынок вина, который в три раза больше, будут фатальными для многих производителей в Старом свете. Если Европа не пойдет на уступки в ближайшие три-четыре месяца, то на долгие годы потеряет долю рынка США, одного из крупнейших и ключевых рынков для виноделов»,

- считает Курасов. Зато США через запрет европейского вина может поддержать местных виноделов, доля которых невелика внутри страны, добавляет он.

Виноделы Евросоюза уже выступили против вовлечения винного сектора в торговый спор между Европой и США, сообщил WineNews. Одна только Италия и Франция в 2024 году экспортировали в США вина и крепких спиртных напитков на сумму свыше 6 млрд евро (данные Французской федерации экспортеров вина и спиртных напитков). Это огромная цифра. На уровне ЕС этот рынок оценивается 130 млрд евро, он приносит 52 млрд долларов в виде налогов.

Виноделы просят ЕС не вмешивать вино в торговый спор с США по поводу стали и алюминия. «Ответные тарифы создают экономическую неопределенность и приводят к увольнениям, отсрочке инвестиций и росту цен по всей цепочке поставок. В конечном счете, именно предприятия и потребители в ЕС и США несут расходы. Мы призываем Европейскую комиссию и государства-члены защитить экономическую жизнеспособность и разнообразие винодельческого сектора, исключив вино из окончательного списка ответных мер», - заявили европейские винодельни.