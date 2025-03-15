После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
В Москве возбуждено дело по факту ДТП с шестью пострадавшими
Следователи возбудили дело после ДТП с BMW на Кожевнической улице в Москве
Следственными органами ГСУ СК России возбуждено уголовное дело после ДТП на Кожевнической улице, где пострадало шесть человек, в том числе двое детей, сообщили в ведомстве.
По факту ДТП в центре Москвы на Кожевнической улице возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве начато расследование инцидента. Следователи работают на месте происшествия, проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.
По данным столичного департамента, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Медицинские бригады и специалисты территориального Центра медицины катастроф оперативно прибыли на место происшествия. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести и были госпитализированы в московские стационары, где им оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».
Водитель автомобиля BMW, устроивший аварию, направлен на медицинское освидетельствование.
Ранее пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов на тротуаре в центре Москвы. Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца водителя такси, причастного к аварии с 11 пострадавшими. Авария произошла 11 марта, когда водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.