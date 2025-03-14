После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».8 комментариев
Суд в Казани арестовал сбившего на остановке 11 человек водителя
Водитель такси в Казани арестован на два месяца после наезда на людей на остановке
Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке 11 человек, сообщили в суде.
Приволжский районный суд Казани отправил в СИЗО на два месяца водителя такси, который 10 марта въехал в остановку, в результате чего пострадали 11 человек, передает ТАСС.
Судья постановил, что Евгений Крусев проведет под стражей 1 месяц и 26 суток, до 10 мая 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авария произошла 11 марта, когда водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.
До этого водителя отправили под административный арест за употребление наркотиков.
Также водителя такси заподозрили в использовании поддельной медицинской справки.