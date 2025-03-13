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Сбившего 11 человек в Казани водителя заподозрили в подделке документов
МВД: Водитель въехавшего в остановку авто в Казани подозревается в подделке справки врача-нарколога
Водителя, сбившего 11 человек на остановке в Казани, подозревают в использовании поддельной медицинской справки, сообщили в УМВД по Республике Татарстан.
Управление МВД по Республике Татарстан установило, что водитель, въехавший на остановку в Казани, использовал поддельную медицинскую справку психиатра-нарколога, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что в связи с выявленным фактом нарушения, в обвинение против водителя будет добавлен состав преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса России, касающейся подделки, изготовления или оборота поддельных документов.
Ранее водителя такси, въехавшего в людей на остановке в Казани, отправили под административный арест за употребление наркотиков.
До этого в МВД сообщали, что в биоматериале таксиста найдены следы амфетамина и марихуаны.
Авария произошла 11 марта, водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.