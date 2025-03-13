Сбившего 11 человек в Казани водителя заподозрили в подделке документов

МВД: Водитель въехавшего в остановку авто в Казани подозревается в подделке справки врача-нарколога

Tекст: Вера Басилая

Управление МВД по Республике Татарстан установило, что водитель, въехавший на остановку в Казани, использовал поддельную медицинскую справку психиатра-нарколога, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что в связи с выявленным фактом нарушения, в обвинение против водителя будет добавлен состав преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса России, касающейся подделки, изготовления или оборота поддельных документов.

Ранее водителя такси, въехавшего в людей на остановке в Казани, отправили под административный арест за употребление наркотиков.

До этого в МВД сообщали, что в биоматериале таксиста найдены следы амфетамина и марихуаны.

Авария произошла 11 марта, водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.