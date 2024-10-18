Суд в Москве арестовал участников хищения имущества Минобороны

Трое арестованных подозреваются в хищении недвижимости Минобороны на 244 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в мошенничестве, связанном с хищением имущества Минобороны России, сообщает ТАСС. В числе арестованных – бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, а также бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации Следственного комитета, Хамовнический районный суд Москвы принял решение о заключении Грачева, Асташкина и Потапова под стражу. Им инкриминируется хищение имущественного комплекса в Балашихе Московской области, состоящего из 15 объектов недвижимости, стоимостью более 244 млн рублей.

Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 годы подозреваемые, организовав подложные торги при процедуре банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона», завладели указанными объектами. Эти действия были признаны мошенничеством в особо крупном размере, что и легло в основу возбужденного уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал собственность родственников, связанных с делом о поставке низкокачественных бронежилетов для армии, включая квартиры и автомобиль. Суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт. Прокуратура затребовала возвращения в собственность Минобороны усадьбы на Балтике.