Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Суд в Москве арестовал участников хищения имущества Минобороны
Трое арестованных подозреваются в хищении недвижимости Минобороны на 244 млн рублей
В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости, принадлежащих Минобороны, стоимостью более 244 млн рублей.
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в мошенничестве, связанном с хищением имущества Минобороны России, сообщает ТАСС. В числе арестованных – бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, а также бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации Следственного комитета, Хамовнический районный суд Москвы принял решение о заключении Грачева, Асташкина и Потапова под стражу. Им инкриминируется хищение имущественного комплекса в Балашихе Московской области, состоящего из 15 объектов недвижимости, стоимостью более 244 млн рублей.
Следствие установило, что в период с 2019 по 2021 годы подозреваемые, организовав подложные торги при процедуре банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона», завладели указанными объектами. Эти действия были признаны мошенничеством в особо крупном размере, что и легло в основу возбужденного уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал собственность родственников, связанных с делом о поставке низкокачественных бронежилетов для армии, включая квартиры и автомобиль. Суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт. Прокуратура затребовала возвращения в собственность Минобороны усадьбы на Балтике.