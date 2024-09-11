Прокуратура затребовала возвращения в собственность Минобороны усадьбы на Балтике

Прокуратура затребовала возвращения в собственность Минобороны исторической усадьбы на Балтике

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокуратура оспаривает приказ замминистра обороны от 23.08.2022 № 792 «О передаче земельного участка и объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калининградской области» в части передачи одного участка с кадастровым номером 39:14:040101:3, передает ТАСС со ссылкой на документ.

На власти Калининградской области, по мнению ведомства, нужно возложить обязанность по возврату участка, а на Минобороны – обязанность по принятию участка в собственность.

По данным РБК, речь идет об участке на территории парка «Приморский», находящемся между трассой на Балтийск и железной дорогой, он имеет статус объекта культурного наследия муниципального значения, а также памятником природы регионального значения.

В парке находится комплекс, известный как вилла Порр, считается, что ее в начале XX века построил владелец деревообрабатывающей фабрики Антон Вильгельм Порр.