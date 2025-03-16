В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.13 комментариев
Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России
Политолог Бордачев: Отсутствие ответственности помогает Макрону поднимать личный рейтинг
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке военных на Украину без согласия России для поднятия личного рейтинга среди французов. Он прекрасно понимает, что до решения реальных дел на международной арене его не допустят, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее французский лидер назвал условие для размещения европейского контингента на украинской территории.
«Президент Франции Эммануэль Макрон пребывает в том счастливом состоянии сумасшествия, когда можно говорить все что угодно, и никто не придает никакого значения его заявлениям, потому что от него ничего не зависит», – сыронизировал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«При этом, конечно, никому на международной арене и в голову не придет приглашать его в те дискуссии, в которых принимаются какие-то реальные решения, например, в переговоры по урегулированию украинского кризиса. Все это относится и к премьеру Британии Киру Стармеру», – заметил собеседник.
«Французы и британцы нашли очень хороший модус поведения и пользуются этим для решения своих внутриполитических задач, например, повышения личных рейтингов политиков. А хитрые немцы держатся в стороне и предпочитают молчать. У них есть для этого хороший повод – в Берлине заняты формированием правительства», – напомнил политолог.
«Французский избиратель живет в своей информационной среде, которая имеет очень опосредованное отношение к реальности. И небольшой повод, подкинутый президентом, становится причиной для радости. Такие скачки социологии – важный показатель нестабильности настроений общества. Они присущи Франции и Украине. Но мы не видим этого в России или США, где люди спокойнее и увереннее в экономической и социальной стабильности», – отметил он.
Ранее Макрон в интервью газете Le Parisien заявил, что западные страны могут направить свои военные контингенты в качестве наблюдателей на Украину без согласия Москвы. По словам политика, Киев ведет суверенную политику и может рассчитывать на положительный ответ в случае запроса о введении иностранных войск на украинскую территорию.
После этого заявления, согласно опросу Ipsos-Cesi école d'ingénieurs для газеты La Tribune Dimanche, рейтинг одобрения президента подскочил на пять пунктов – до 27%, поскольку среди французов возросло беспокойство по поводу международных кризисов. Озабоченность международными кризисами, такими как конфликт на Украине и на Ближнем Востоке, была среди трех главных проблем для 33% респондентов, пишет Bloomberg.
При этом на прошлой неделе в центре Парижа на площади Пале-Рояль прошла акция протеста против планов Макрона отправить военных на Украину. Участники выражали недовольство возможным военным вмешательством и призывали к выходу Франции из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева.