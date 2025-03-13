Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

Tекст: Андрей Резчиков

В среду в ходе оперативного совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой Верховный Главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова, а также поставил задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия».

Президент считает необходимым полностью освободить территорию Курской области и восстановить положение вдоль линии государственной границы. «И, конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», – добавил глава государства.



В четверг Владимир Путин на совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции заявил, что ситуация в Курской области полностью под контролем российских войск: «Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Управление украинскими войсками внутри этой зоны вторжения утрачено». Президент рассказал, что если еще пару недель назад украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, то теперь это невозможно.

«Техника брошена полностью, вывести ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть», – обрисовал глава государства судьбу запертых в курском приграничье украинских подразделений. При этом ранее Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, а поэтому по законодательству России их будет ждать суровое наказание.

В четверг Минобороны официально объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол. На видеокадрах из Суджи запечатлены разбомбленные дома и постройки с выбитыми стеклами и обрушенными крышами. На улице находятся сгоревшие автомобили.

Стремительное продвижение российских войск в сторону украинской границы продолжается – в результате наступательных действий нанесено поражение нескольким бригадам и полкам ВСУ в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов. В том числе отражена одна контратака противника.

По данным командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова, в приграничье Курской области два населенных пункта «уже дочищаются». Остается еще пять населенных пунктов, которые «находятся дальше к границе». «В общей сложности, я так думаю, что день-два, и эта работа будет завершена», – заявил Алаудинов в своем Telegram-канале.

Как пишет в своем Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, до полного освобождения области остается чуть более 100 квадратных километров.

ВС России уже наносят удары по живой силе и технике противника в нескольких районах Сумской области на территории Украины. В течение последних суток ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и другие виды техники. Сообщается об уничтожении двух пунктов управления беспилотниками.

На протяжении всего периода боевых действий на Курском направлении с августа прошлого года ВСУ понесли значительные потери, включая более 67 тыс. военнослужащих и 392 танка. Помимо этого, уничтожены многочисленные боевые машины, артиллерийские орудия, пусковые установки, системы радиоэлектронной борьбы и другие виды техники.

Эксперты говорят, что операция по полному освобождению Курской области близится к своему завершению. Сейчас основная сложность заключается в ликвидации засевших в подвалах украинских боевиков. При этом к выполнению поставленной президентом задачи по созданию зоны безопасности вдоль российской границы нужно приступать уже сейчас.

«Нам остается зачистить несколько населенных пунктов – это в основном приграничные села, такие как Олешня, Гоголевка, Гуево и Горналь. Остальные населенные пункты находятся в пригороде Суджи, это Гончаровка, Рубанщина и Заолешенка, где сейчас как раз идет зачистка. Это все оставшиеся из более ста, которыми в свое время хвастался главком ВСУ Александр Сырский как находящимися под контролем киевской хунты. С восьмого марта мы освободили несколько сотен квадратных километров Курской области», – отмечает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Спикер предположил, что

на полную зачистку может уйти десять и более дней, потому что «несколько тысяч боевиков ВСУ приходится выковыривать из подвалов, лесопосадок и оврагов».

«Многие боевики оказались отрезанными от своих подразделений, потому что у них не было единого командования, приказ на отступление никто не получал. Даже если они не будут особо сопротивляться, на зачистку уйдет какое-то время. Нам приходится выделять на это часть сил, которые могли бы преследовать отступающего противника по пятам, чтобы на его же плечах заходить в Сумскую область», – рассуждает эксперт.

Зачисткой подвалов и других очагов сопротивления, где еще остаются украинские боевики, могли бы заняться подразделения Росгвардии, полагает военкор Федор Громов. «Обеспечение безопасных тылов, проведение антидиверсионных мероприятий – это задача Росгвардии. Но нужно понимать, что окруженцы могут прятаться в тылу очень долго. Это показал опыт ДНР, где в поселке городского типа Кураховка в январе этого года был задержан украинский солдат, хотя сама Кураховка была освобождена в начале ноября. Тот солдат сдался только потому, что у него закончилась еда», – напомнил военкор.

Громов отметил, что отступление украинской армии из Курской области происходило хаотично и без единого плана. По мнению же Онуфриенко, для обеспечения полной безопасности российских приграничных регионов, защиты их от набегов и террористических актов со стороны ВСУ необходимо создание зоны безопасности не только вдоль границы на территории Курской области, но и в пограничных районах Белгородской и Брянской областей.

По словам Громова, сперва такая работа может вестись на границе между Курской и Сумской областями параллельно с зачисткой территории от противника. «Российские войска уже вошли в село Басовка в Сумской области. Задача минимум для наших войск – это занятие села Юнаковка. Трасса Юнаковка – Суджа ранее являлась основной дорогой для заезда из Сумской области в курское приграничье, поэтому ее необходимо взять под контроль», – пояснил эксперт.