  • Новость часаМосква назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
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    Чем война СССР с Финляндией напоминает украинскую спецоперацию
    Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола
    Ушаков: Россия и США исключили вступление Украины в НАТО
    У Украины закончились американские ракеты ATACMS
    Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    28 комментариев
    13 марта 2025, 12:54 • Новости дня

    Минобороны показало видео из освобожденной Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись из освобожденной Суджи в Курской области обнародовало Министерство обороны России в четверг.

    В ролике запечатлены разбомбленные дома и постройки, у них выбиты стекла, обрушились крыши, на улице запечатлены сгоревшие автомобили, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг ВС России освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области.

    До этого Минобороны показывало кадры отступления ВСУ из Суджи.

    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (10)
    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Коментарии (0)
    13 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву

    L’antidiplomatico: Франция и Британия могут быть причастны к атаке украинских дронов на Москву

    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия могут быть причастны к недавней атаке дронов на Москву, в результате которой было сбито 343 беспилотника, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.

    По данным итальянского издания, Франция и Британия могут быть вовлечены в недавнюю атаку дронов на Москву, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что подобные действия были бы невозможны без поддержки современной внешней разведки.

    L’antidiplomatico пишет, что это могло быть сделано для провокации России на ответные действия, что выставило бы Москву нежелающей мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Эксперты отметили, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

    Коментарии (26)
    12 марта 2025, 17:30 • Новости дня
    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу

    Стало известно о полном взятии Суджи под контроль ВС России

    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск, сообщают СМИ.

    В Судже осталось немного украинских солдат, которые продолжают попытки покинуть город, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot. Часть из них нашла укрытия, остальные либо ранены, либо убиты.

    Российские подразделения наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, проверяют дома и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Местные жители, находившиеся в укрытиях, начали выходить, чтобы поприветствовать российских военных.

    Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».

    Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

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    13 марта 2025, 07:27 • Новости дня
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

    Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

    Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    12 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются

    Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска за пять дней освободили 24 населенных пункта, а 430 украинских солдат сдались в плен на территории Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

    По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

    По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

    Коментарии (5)
    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

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    13 марта 2025, 12:17 • Новости дня
    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола

    Группировка войск «Север» освободила Суджу, Меловой и Подол в Курской области

    Минобороны объявило об освобождении Суджи, Мелового и Подола
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в ходе наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» успешно освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа. Это стало результатом проведенных наступательных действий, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в результате наступательных действий российские войска нанесли поражение нескольким бригадам и полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктах. В том числе отражена одна контратака противника.

    Также ВС России нанесли удары по живой силе и технике противника в нескольких районах Сумской области. В течение последних суток ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и другие виды техники. Сообщается об уничтожении двух пунктов управления беспилотников.

    На протяжении всего периода боевых действий на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери, включая более 67 тыс. военнослужащих и 392 танка. Также уничтожены многочисленные боевые машины, артиллерийские орудия, пусковые установки, системы радиоэлектронной борьбы и другие виды техники.

    Ранее Минобороны России показало отступление ВСУ из Суджи.

    Кремль сообщил, что операция по освобождению Курской области от боевиков ВСУ вошла в завершающую стадию.

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм.

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    12 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок с Украиной

    Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок на переговорах с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обсуждал с украинской стороной возможность территориальных уступок в ходе переговоров.

    На пресс-конференции, прошедшей в Вашингтоне, Рубио заявил, что на переговорах с украинской стороной обсуждались территориальные уступки, передает РИА «Новости». «У нас были такие разговоры», – ответил Рубио на вопрос журналистов о ходе переговоров.

    Он уточнил, что основное внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению общего формата переговорного процесса с делегацией Украины, а не конкретным условиям, которые могли бы быть приняты сторонами.

    Рубио также отказался подтвердить возможность визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Однако он отметил, что Вашингтон намерен связаться с Москвой для обсуждения дальнейших шагов.

    Ранее Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта. Сообщалось, что США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня.

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    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


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    12 марта 2025, 16:52 • Новости дня
    Российские срочники прожили полгода на оккупированной части Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские срочники более шести месяцев жили на оккупированной ВСУ части Курской области, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Сообщается, что российские срочники полгода прожили на оккупированной Вооруженными силами Украины части Курской области и выжили. Видеозапись, опубликованная в Telegram-канале «Рыбарь», демонстрирует двоих молодых людей, покидающих Суджу, которые представляются срочниками и называют свои фамилии.

    По данным канала, срочники находились на оккупированной территории с первых чисел августа, когда ВСУ начали вторжение в Курскую область. «Рыбарь» отметил, что эти молодые люди должны стать примером для подрастающего поколения и символом несломленного русского духа.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже, позже появились кадры с российским флагом над администрацией города.

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    13 марта 2025, 10:20 • Новости дня
    У Украины закончились американские ракеты ATACMS

    AP News: Украина израсходовала поставленные США ракеты ATACMS к концу января

    У Украины закончились американские ракеты ATACMS
    @ U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Украина полностью израсходовала все американские ракеты ATACMS, поставленные США, сообщило AP News.

    Украина столкнулась с ситуацией, когда у нее полностью закончились американские ракеты ATACMS. По данным источников, пожелавших остаться анонимными, последняя из этих ракет была использована еще в январе, передает AP News.

    США передали Украине менее 40 ракет ATACMS, заявили американские официальные лица. Бывший глава Пентагона Ллойд Остин ранее предупреждал, что количество поставляемых ракет будет ограничено, так как США и союзники по НАТО считают более ценными другие виды оружия для ведения боевых действий.

    Между тем США восстановили доступ Украины к неклассифицированным спутниковым коммерческим снимкам, предоставляемым Maxar Technologies. Эти данные помогают Украине планировать атаки, оценивать их успех и отслеживать передвижения российских войск.

    В ноябре прошлого года США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    В январе в ответ на обстрелы Белгородской области ВСУ ракетами ATACMS Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины, где среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч».

    Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Европа стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.

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    13 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей
    В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области в Судже и близлежащих селах обнаружили около ста человек, числившихся пропавшими без вести, с большей частью из них семьи не могли связаться более полугода, сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

    По его словам, в Курской области, в районе Суджи и соседних населенных пунктов, обнаружены около ста человек, числившихся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    Мезинов отметил, что более 90% найденных числились пропавшими без вести, и теперь их семьи смогут воссоединиться с близкими спустя полгода неизвестности.

    Он также подчеркнул, что процесс поиска и возвращения пропавших был особенно важным и значимым, поскольку для многих семей это стало настоящим праздником.

    Мезинов заверил, что поиски продолжаются, и МЧС планирует сделать все возможное, чтобы помочь оставшимся семьям найти своих родных.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ окружены в Курской области

    Герасимов сообщил об окружении и уничтожении ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские силы в Курской области окружены, российские войска продолжают их уничтожать, доложил Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

    Генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области окружена, передает ТАСС.

    По его словам, ведется планомерное уничтожение этих сил в ходе операции на курской земле.

    Герасимов отметил, что российские подразделения на некоторых направлениях пересекли государственную границу и вышли в Сумскую область. Там они продолжают ликвидировать резервы противника и расширять зону безопасности, сказал он в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Генерал также подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации активно действуют для завершения освобождения территории Курской области. Согласно заявлению Герасимова, целью операции является выход на государственную границу России в самые сжатые сроки.

    Президент России Владимир Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России, а также прибыл в Курскую область и появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине

    Politico: Франция и Британия возглавят планирование гарантий безопасности для Украины

    Politico: Британия и Франция возглавят планирование гарантий безопасности Украине
    @ Justin Tallis/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что под руководством Франции и Британии пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины на следующей неделе, сообщило издание Politico.

    На следующей неделе пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии. Однако, министр обороны Франции Себастьян Лекорню не уточнил, какие именно страны будут участвовать и какие конкретные гарантии безопасности будут обсуждаться, пишет Politico.

    Лекорню отметил, что первая гарантия безопасности для Украины заключается в укреплении украинской армии: ее обучение, формат, потенциал и оснащение. Он отверг требования России о демилитаризации Украины, заявив, что есть широкий консенсус по этому вопросу. Среди тем, которые требуют срочного рассмотрения, он выделил безопасность в Черном море и безопасность ядерных объектов.

    По его словам, в ближайшее время запланировано множество встреч. В субботу премьер-министр Британии Кир Стармер проведет саммит лидеров, а министр обороны Германии Борис Писториус и заместитель министра обороны Великобритании Джон Хили проведут встречу контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. В ближайшие месяцы министры стран ЕС вновь соберутся в Италии и Британии.

    Ранее Лекорню выразил несогласие с демилитаризацией Украины, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о возможных способах обеспечения безопасности Украины после перемирия без участия европейских вооруженных сил.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    Коментарии (9)
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