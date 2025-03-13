Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.0 комментариев
Минобороны России показало отступление ВСУ из Суджи
Минобороны РФ опубликовало кадры отступления ВСУ и уничтожения дронов в Судже
На кадрах, представленных Минобороны России, зафиксировано отступление ВСУ из Суджи и поражение украинских дронов типа «Баба-яга».
Минобороны России опубликовало новые видеоматериалы, на которых показано отступление Вооруженных сил Украины из населенного пункта Суджа, передает ТАСС. На кадрах видно поражение живой силы и бронированной техники ВСУ. Также продемонстрированы моменты уничтожения украинских дронов типа «Баба-яга».
Видеоматериалы были сняты расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Видео публикует РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин перечислил подразделения, которые участвовали в освобождении Курской области от ВСУ, и выразил благодарность за их героизм. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об успешной операции по выходу в тыл ВСУ в районе Суджи по газопроводу. В Судже и окрестных селах Курской области обнаружили около ста пропавших людей.