Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
В Сирии начались столкновения на электростанции в Баниясе
SANA: Столкновения со сторонниками Асада начались на газовой электростанции в Баниясе
Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности, сообщили СМИ.
Сирийское государственное агентство SANA сообщило о столкновениях между сирийскими силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада на газовой электростанции в портовом городе Банияс, передает ТАСС.
Силы безопасности в настоящее время пытаются вернуть станцию под контроль, чтобы предотвратить повреждение энергетической системы региона. Временное правительство Сирии предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации и восстановления порядка в районе конфликта.
Ранее представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, отмечая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.