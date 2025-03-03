Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
В Ростовской области до смерти избили волонтера спецоперации
В городе Цимлянск в Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, пострадавший погиб от полученных травм, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшего смерть, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как группа мужчин напала на водителя автомобиля, когда тот пытался отъехать с парковки. Предполагается, что сигнал автомобиля стал причиной конфликта. В комментарии к посту указано, что погибший был волонтером СВО.
Следователи оперативно задержали одного из подозреваемых в нападении. В настоящее время ведется розыск остальных участников инцидента.
В 2024 году в Волгограде двое пассажиров такси отказались платить за поездку водителю и избили его, таксист умер, сообщили в региональном следственном управлении СК.