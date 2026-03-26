Жительницу Подмосковья осудили на 18 лет за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жительницу Подмосковья к 18 годам за шпионаж

Tекст: Мария Иванова

О вынесении приговора женщине из Подмосковья сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма, передает РИА «Новости».

Суд установил, что ее действия подпадают под статью 275 Уголовного кодекса России, которая предусматривает ответственность за государственную измену в виде шпионажа.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил основное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», – говорится в сообщении суда. Иные детали дела в распространенной информации не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Крыма приговорил женщину к 15 годам лишения свободы за государственную измену за передачу киевскому режиму координат стратегических военных объектов.

Верховный суд Республики Крым ранее приговорил 28-летнюю местную жительницу к 15 годам лишения свободы за передачу фотографий российских средств ПВО Главному управлению разведки Украины.