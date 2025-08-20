Жительницу Крыма осудили за передачу фото ПВО разведке Украины

Жительницу Крыма осудили на 15 лет за передачу фото ПВО Украине

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд Республики Крым приговорил 28-летнюю местную жительницу к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за передачу фотографий российских средств противовоздушной обороны Главному управлению разведки Украины, передает ТАСС.

В прокуратуре республики уточнили, что женщина также получила ограничение свободы на один год шесть месяцев и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Суд установил, что в марте 2024 года обвиняемая, выступая против спецоперации, вступила в сообщество в социальной сети, управляемое ГУР Украины. На этом ресурсе она установила контакт с администратором, после чего сфотографировала места размещения средств ПВО и дислокации российских военных.

В прокуратуре добавили: «Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также ограничением свободы и штрафом». Женщина получила примерно 15 тыс. рублей за отправку скриншотов геолокаций и отмеченных мест размещения объектов ПВО.

Правоохранительные органы Крыма отметили, что деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по республике и Севастополю.

Напомним, накануне Ростовский областной суд вынес приговор инженеру-энергетику за передачу Украине сведений о военной технике. В тот же день житель города Узловой получил 18 лет строгого режима за передачу координат комплекса «Панцирь» и топливно-энергетического объекта представителю Украины через Telegram.

Ранее подростка из Курганской области осудили за передачу данных разведке Украины.