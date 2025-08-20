Жительницу Крыма осудили за передачу фото ПВО разведке Украины

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Жительницу Крыма осудили на 15 лет за передачу фото ПВО Украине
Верховный суд Крыма вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая передавала фото позиций ПВО украинской разведке за денежное вознаграждение.
Верховный суд Республики Крым приговорил 28-летнюю местную жительницу к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за передачу фотографий российских средств противовоздушной обороны Главному управлению разведки Украины, передает ТАСС.
В прокуратуре республики уточнили, что женщина также получила ограничение свободы на один год шесть месяцев и штраф в размере 100 тыс. рублей.
Суд установил, что в марте 2024 года обвиняемая, выступая против спецоперации, вступила в сообщество в социальной сети, управляемое ГУР Украины. На этом ресурсе она установила контакт с администратором, после чего сфотографировала места размещения средств ПВО и дислокации российских военных.
В прокуратуре добавили: «Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также ограничением свободы и штрафом». Женщина получила примерно 15 тыс. рублей за отправку скриншотов геолокаций и отмеченных мест размещения объектов ПВО.
Правоохранительные органы Крыма отметили, что деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по республике и Севастополю.
Напомним, накануне Ростовский областной суд вынес приговор инженеру-энергетику за передачу Украине сведений о военной технике. В тот же день житель города Узловой получил 18 лет строгого режима за передачу координат комплекса «Панцирь» и топливно-энергетического объекта представителю Украины через Telegram.
Ранее подростка из Курганской области осудили за передачу данных разведке Украины.