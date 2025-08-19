Суд приговорил инженера из Ростова за госизмену на 13 лет

Инженер-энергетик из Ростова получил 13,5 года за госизмену

Tекст: Мария Иванова

Ростовский областной суд приговорил инженера-энергетика из Ростова-на-Дону к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.

Как установило следствие, 54-летний работник промышленного предприятия в апреле 2024 года передал украинской стороне данные о дислокации военной техники.

В сообщении УФСБ по Ростовской области отмечается: «Установлено, что 54-летний инженер-энергетик одного из ростовских промышленных предприятий в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о месте дислокации военной техники, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации». Его признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет и шестьмесяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

У мужчины изъяли средства связи, которые, по данным следствия, использовались для передачи информации представителям спецслужб Украины. Дело расследовалось по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Судебный приговор пока не вступил в законную силу.

