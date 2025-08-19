Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.0 комментариев
Суд приговорил инженера из Ростова за госизмену на 13 лет
Инженер-энергетик из Ростова получил 13,5 года за госизмену
Ростовский областной суд вынес приговор инженеру-энергетику, признав его виновным в передаче Украине сведений о военной технике.
Ростовский областной суд приговорил инженера-энергетика из Ростова-на-Дону к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.
Как установило следствие, 54-летний работник промышленного предприятия в апреле 2024 года передал украинской стороне данные о дислокации военной техники.
В сообщении УФСБ по Ростовской области отмечается: «Установлено, что 54-летний инженер-энергетик одного из ростовских промышленных предприятий в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о месте дислокации военной техники, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации». Его признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет и шестьмесяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
У мужчины изъяли средства связи, которые, по данным следствия, использовались для передачи информации представителям спецслужб Украины. Дело расследовалось по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Судебный приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее во вторник жителя Узловой осудили за передачу информации о базировании ЗРПК «Панцирь» Украине.
Подростка из Курганской области осудили за передачу данных разведке Украины.
Жителя Севастополя обвинили в передаче позиций флота Украине.