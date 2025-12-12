Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.4 комментария
Бойцов «Центра» наградили за участие в освобождении Красноармейска
Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении Красноармейска в ДНР, получили государственные награды. Церемония прошла в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в Минобороны России.
Государственные и ведомственные награды военнослужащим 27-й гвардейской мотострелковой дивизии вручили в зоне проведения спецоперации, сообщает ТАСС. Бойцов «Центра», участвовавших в освобождении Красноармейска Донецкой Народной Республики, наградили в день образования легендарного соединения.
Медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, Жукова, а также медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени были вручены за мужество и героизм при освобождении города. Командир дивизии полковник Александр Урин сказал: «Боевой путь нашей дивизии в том числе проходил и через эти места, где мы сейчас с вами выполняем боевые задачи. Всех вас поздравляю с этим праздником, с очередной годовщиной дня образования дивизии, надеюсь, вы и впредь будете, и уверен в этом, доказывать при выполнении боевых задач свою высокую подготовку и моральные качества. Всем вам крепкого здоровья и успехов во всех делах».
В Минобороны подчеркнули, что личный состав соединения продолжает с честью выполнять задачи, участвуя в освобождении Донбасса от украинских неонацистов. 12 декабря исполняется 84 года со дня образования 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии.
