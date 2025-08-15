Жителя Севастополя обвинили в передаче позиций флота Украине

Житель Севастополя передавал ВСУ фото дислокаций кораблей и вертолетов России

Tекст: Мария Иванова

Житель Севастополя обвиняется в передаче украинской стороне сведений о местах дислокации кораблей и вертолетов, передает ТАСС.

В прокуратуре региона сообщили, что обвиняемый, Дмитрий Мыськов, летом и осенью 2024 года фотографировал объекты Черноморского флота и войск национальной гвардии, а затем отправлял снимки через мессенджер WhatsApp представителю вооружённых сил Украины.

В сообщении прокуратуры говорится: «Установлено, что злоумышленник... был привлечен спецслужбами Вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на сбор и передачу сведений». За каждую отправленную фотографию он получал денежное вознаграждение от украинской стороны.

Мужчине 1980 года рождения предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ – государственная измена. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Материалы уголовного дела уже направлены в суд.

По информации прокуратуры, задержание Мыськова провели сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Ожидается рассмотрение дела в судебном порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура запросила 19 лет лишения свободы для мужчины, который передал Украине данные об аэродроме в Курске.

Ростовский областной суд ранее приговорил 19-летнего жителя Таганрога к шести годам колонии за сотрудничество с украинскими спецслужбами и передачу им военной информации.

В Севастополе суд осудил мать и дочь по делу о государственной измене.