Суд приговорил жителя Таганрога к шести годам за госизмену

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемый, по версии следствия, через Telegram связался с представителями ГУР минобороны Украины и предложил передавать им информацию о дислокации военных частей и объектов в Таганроге и его окрестностях, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

При задержании сотрудники ФСБ изъяли у него средства связи, использовавшиеся для передачи данных спецслужбам Украины.

Суд признал мужчину виновным по статье «Государственная измена» и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее двух жительниц Севастополя – мать и дочь – приговорили к 12 годам заключения за передачу снимков российских военных объектов разведке киевского режима осенью 2023 года.

Также Мосгорсуд приговорил двух супругов Павла Коротича и Валерию Егорову за передачу украинской разведке сведений об объектах Минобороны.